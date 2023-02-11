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аукціон (1317) продаж (1997) бурштин (92) Prozorro (1696)

На Prozorro.Продажі вперше виставлять на аукціон бурштин

бурштин

Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння оголосило про перші онлайн-аукціони з продажу бурштину всистеміПрозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Прозорро.Продажі".

Наразі в системі оголошено 17 таких аукціонів. Загальна стартова сума всіх аукціонів становить понад 13 млн грн. Стартова вартість найдешевшого лота – 3 тис. грн, найдорожчого – понад 3 млн грн.

Зазначається, що ці аукціони мають відбутися в системі 27 лютого. Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни.

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