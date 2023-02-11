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електроенергія (4083) Укренерго (1900)

Уночі ворог атакував ТЕС та об’єкти магістральних мереж, у Харкові – аварійні відключення, – "Укренерго"

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

У ніч на 11 лютого відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах України, є влучання по теплоелектростанціях та об’єктах магістральних мереж.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас завдяки роботі аварійних бригад вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень, наголосили в компанії.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет та дронів складна, але контрольована. У Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення.

Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та в Києві.

При цьому на Одещині фахівцям "Укренерго" разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, також тривають роботи над поверненням регіону енергоживлення.

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