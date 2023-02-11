Moody’s знизило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service знизило довгострокові рейтинги уряду України в іноземній та національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті до "Ca" з "Caa3" та змінило прогноз з "негативного" на "стабільний".

Про повідомили в агентстві, передає Інтерфакс-Україна.



"Зниження рейтингів до "Ca" зумовлене наслідками війни з Росією, які, ймовірно, створять довгострокові проблеми для економіки та державних фінансів України", – йдеться у повідомленні.



Ці проблеми збільшують ризики для стійкості державного боргу, роблячи реструктуризацію боргу вельми ймовірною зі значними втратами для кредиторів із приватного сектору, вважає Moody's.



Зазначається, що стабільний прогноз відображає збалансовані ризики на рівні рейтингу "Ca", що відповідає відновленню у разі дефолту, як правило, на рівні від 35 до 65%.



"Припинення військового конфлікту, що веде до значного відновлення економічної активності в найближчому майбутньому, може призвести до менших втрат у разі реструктуризації, тоді як у разі подальшої ескалації військового конфлікту втрати для приватних інвесторів можуть бути більшими, ніж передбачає рейтинг "Ca", – додає агентство.