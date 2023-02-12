Китай за два роки зосередить 25% світового ринку люксових товарів, – PwC

Китайський ринок предметів розкоші зросте до 816 млрд юанів (близько $112 млрд) до 2025 року, що становитиме близько 25% загальносвітового обсягу.

Як ідеться у звіті PwC China, Азійсько-Тихоокеанський регіон є важливим фактором зростання світового ринку люксових товарів, і Китай є головним споживачем такої продукції в регіоні, пише Інтерфакс-Україна.

У Китаї значна частка продажів припадає на зону безмитної торгівлі на острові Хайнань. У 2021 році продажі люксових товарів на острові склали 49,5 млрд юанів, або 13% усіх продажів у країні.

"Китайський ринок предметів розкоші швидко відновлюється після пандемії, виявляючи велику силу, стійкість та гнучкість", – сказав партнер PwC China Стівен Чжун.