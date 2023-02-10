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Київ (4602) тролейбус (21)

У Києві відновить роботу один тролейбусний маршрут

троллейбус

13 лютого в Києві відновлять один тролейбусний маршрут: 31, що курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук’янівська".

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, відновлення тролейбусного маршруту стало можливим завдяки заходам, що було вжито для покращення роботи енергетичної інфраструктури в Києві.

Водночас, рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР із 13 лютого буде закрито.

Як повідомлялося, у грудні через дефіцит електроенергії в Києві припинив курсувати наземний електротранспорт – трамваї та тролейбуси. На всіх маршрутах наземного електротранспорту стали курсувати автобуси.

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стали курсувати автобуси - ну у нас как бы не автобусы ездят сейчас а электротранспорт на аккумуляторах
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11.02.2023 00:06 Відповісти

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