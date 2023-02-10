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звільнення (982) Укргазбанк (262) керівництво (212)

Глава "Укргазбанку" звільнився за власним бажанням

укргазбанк,кравець

Голова державного "Укргазбанку" Андрій Кравець 9 лютого написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров’я.

Згідно з повідомленням пресслужби банку, виконуючим обіцянки голови правління з 13 лютого призначено заступника голови правління Родіона Морозова, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше народний депутат, заступник голови фінкомітету Верховної Ради Ярослав Железняк стверджував про відставку голови правління "Укргазбанку" через інформацію про участь банку у виведенні грошей з грального бізнесу.

"Позавчора писав про роль банків у допомозі виводу мільярдів із грального бізнесу. [...] Говорять що голова правління "Укргазбанку" подав заяву на відставку. Ось таке співпадіння", – написав Железняк у Telegram.

На той час у банку інформацію не підтвердили.

"Глава правління виконує свої обов'язки у штатному режимі. Жодних громадських заяв немає. Інформації на офіційному сайті теж", – повідомили в пресслужбі банку.

Андрій Кравець обіймав посаду голови правління "Укргазбанку" з 2 листопада 2020 року.

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10.02.2023 21:05 Відповісти
Головне - вчасно зліняти
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11.02.2023 00:20 Відповісти
І щось підказує, що поправляти здоров'я буде десь в районі Лазурного берега
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11.02.2023 01:58 Відповісти
Ты гля какой болезный.А по виду и не скажешь.Что за хворь такая приключилась-ему бы еще воро работать и работать.Работка ведь непыльная и денежная.
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11.02.2023 08:42 Відповісти

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