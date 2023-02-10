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аукціон (1314) майно (107) росія (13627)

Уряд запустить аукціони з продажу конфіскованого російського майна, – Шмигаль

шмигаль

Уряд затвердив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Порядок визначає, зокрема, питання використання коштів на відбудову, відбір проєктів і пріоритетність відновлення об’єктів, прозорість звітування.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Кабмін також ухвалив постанову, яка регулює продаж конфіскованих російських активів та майна, кошти з яких є одним із джерел наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

За словами Шмигаля, у держбюджеті України вже є 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.

"Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти", – відзначив глава уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і "багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє".

Шмигаль додав, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде Фонд державного майна, таким чином буде збережено принцип відкритості, прозорості та конкуренції.

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Точніше того що залишилося після різних дєрьмаків та татарових.
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11.02.2023 12:06 Відповісти
спішать ко кишенях розтянути доки украінці воюють
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11.02.2023 16:44 Відповісти

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