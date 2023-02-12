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Оформлений в Україні паспорт відтепер можна отримати за кордоном, – Мінреінтеграції. ІНФОГРАФІКА

паспорт

Замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт чи ID-картку можна отримати в закордонних дипломатичних установах України.

"Якщо ви перебуваєте за кордоном і не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт чи ID-картку, відтепер можете отримати ці документи через закордонні дипломатичні установи України", – повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,

Документи можуть бути доставлені з України до обраної закордонної дипломатичної установи у два способи:

  • міжнародним кур'єрським експрес-перевезенням DHL Expess (коштом заявника);
  • дипломатичню поштою (безкоштовно, строк доставки – від трьох місяців).

Оформлений в Україні паспорт відтепер можна отримати за кордоном, – Мінреінтеграції 01

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12.02.2023 16:41 Відповісти

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