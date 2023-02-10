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фінансування (1950) Харків (721)

Уряд виділив Харківській ОВА 450 мільйонів на будівництво фортифікаційних споруд

харків

Кабінет міністрів виділив Харківській обласній військовій адміністрації 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.

"Із метою зміцнення обороноздатності України в умовах військового стану [...] виділити Харківській обласній державній адміністрації (для Харківській обласній військовій адміністрації) 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд", – йдеться в розпорядженні Кабміну №116 від 7 лютого.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Харківській обласній державній адміністрації у свою чергу необхідно затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, а також подати до 28 грудня 2023 року звіт про використання коштів.

Як повідомлялося, Кабмін 4 жовтня 2022 року виділяв Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.

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