Уряд виділив Харківській ОВА 450 мільйонів на будівництво фортифікаційних споруд

Кабінет міністрів виділив Харківській обласній військовій адміністрації 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.

"Із метою зміцнення обороноздатності України в умовах військового стану [...] виділити Харківській обласній державній адміністрації (для Харківській обласній військовій адміністрації) 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд", – йдеться в розпорядженні Кабміну №116 від 7 лютого.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Харківській обласній державній адміністрації у свою чергу необхідно затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, а також подати до 28 грудня 2023 року звіт про використання коштів.

Як повідомлялося, Кабмін 4 жовтня 2022 року виділяв Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.