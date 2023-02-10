Уряд виділив Харківській ОВА 450 мільйонів на будівництво фортифікаційних споруд
Кабінет міністрів виділив Харківській обласній військовій адміністрації 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.
"Із метою зміцнення обороноздатності України в умовах військового стану [...] виділити Харківській обласній державній адміністрації (для Харківській обласній військовій адміністрації) 450 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд", – йдеться в розпорядженні Кабміну №116 від 7 лютого.
Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Харківській обласній державній адміністрації у свою чергу необхідно затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, а також подати до 28 грудня 2023 року звіт про використання коштів.
Як повідомлялося, Кабмін 4 жовтня 2022 року виділяв Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.
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