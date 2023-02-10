Країни "Великої сімки" закликали Раду відновити електронне декларування
Посли країн "Великої сімки" (G7) сподіваються на швидке поновлення парламентом України системи електронного декларування доходів депутатів та чиновників.
Про це повідомляється на сторінці японського головування у групі підтримки послів G7 у Києві у мережі Twitter.
"Посли G7 сподіваються на швидке поновлення парламентом України системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", – йдеться у повідомленні.
"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнного відновлення", – наголошують посли G7.
Як повідомлялося, Верховна Рада призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну.
У грудні минулого року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що депутати підготують відповідний законопроєкт про відновлення електронного декларування з 1 квітня, проте парламент його досі не розглядав.
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