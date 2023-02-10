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Країни "Великої сімки" закликали Раду відновити електронне декларування

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Посли країн "Великої сімки" (G7) сподіваються на швидке поновлення парламентом України системи електронного декларування доходів депутатів та чиновників.

Про це повідомляється на сторінці японського головування у групі підтримки послів G7 у Києві у мережі Twitter.

"Посли G7 сподіваються на швидке поновлення парламентом України системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", – йдеться у повідомленні.

"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнного відновлення", – наголошують посли G7.

Як повідомлялося, Верховна Рада призупинила публікацію декларацій про майно народних депутатів та чиновників через війну.

У грудні минулого року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що депутати підготують відповідний законопроєкт про відновлення електронного декларування з 1 квітня, проте парламент його досі не розглядав.

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