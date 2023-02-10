Фонд гарантування знову виставив на продаж столичний ТРЦ "Магелан" зі зниженою майже на 2 мільярди ціною

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову виставив на продаж активи неплатоспроможного "МР Банку" (раніше – "Сбєрбанк"), які включають дебіторську заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торговельно-розважальний центр "Магелан" у Києві.

Як повідомляє пресслужба Фонду, повторний аукціон відбудеться у системі "Prozorro.Продажі" 16 лютого.

ПТорги пройдуть за англійською моделлю аукціону, початкова ціна реалізації лоту знижена ще на 20% – до 1,26 мільярда гривень.

Одним лотом на продаж виставлено:

нежитловий будинок-громадський центр, площею понад 28,5 тис.кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр "Магелан");

права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука;

майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться у с. Крупець Хмельницької області, та система охоронно-тривожної сигналізації.

Як повідомлялося, у січні Фонд гарантування намагався продати цей лот, що включає ТРЦ "Магелан", за 1,59 млрд грн, однак не зміг знайти покупця.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Фонд гарантування виставляв на продаж права вимоги за виданими "МР Банком" (колишній "Сбєрбанк") кредитами, у заставі за якими серед іншого майна був ТРЦ "Магелан", зі стартовою ціною 3,16 млрд грн. Однак тоді покупців на актив також не знайшлося.