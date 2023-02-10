Суд відмовився скасувати заочний арешт для колишнього голови НБУ Шевченка
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилась змінити запобіжний захід для колишнього голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка, якого підозрюють у розтраті коштів державного "Укргазбанку".
Про це сам Шевченко повідомив у Facebook.
"Апеляційна палата ВАКС відмовила мені в у зміні запобіжного заходу і залишила у силі максимально жорстке рішення – безстрокове тримання під вартою без права внесення застави", – написав колишній голова НБУ, який за день до вручення підозри встиг виїхати з України в Австрію.
Як повідомлялося, Кирило Шевченко також оскаржує у Вищому антикорупційному суді оголошення його в розшук Національним антикорупційним бюро (НАБУ).
На початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови правління НБУ Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою. Це рішення відкриває шлях для внесення Шевченка, який знаходиться у Австрії, до бази Інтерполу, без чого неможливо провести його екстрадицію.
Нагадаємо, 6 жовтня минулого року НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.
Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і виїхав за кордон нібито на лікування.
Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
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