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США (4626) грант (295)

Кабмін схвалив залучення гранту від США на $6 мільярдів

шмигаль

Кабінет міністрів засіданні 10 лютого схвалив рішення про залучення гранту від США в розмірі $6 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

а його словами, кошти будуть спрямовані на соціальні програми, освіту й медицину.

"Відповідний грант надійде через фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей Фонд буде надано грант у розмірі $165 млн від низки європейських країн", – уточнив Шмигаль.

На підписання відповідних угод уряд уповноважив міністра фінансів України Сергія Марченка.

Як зауважив прем’єр-міністр, від початку 2023 року міжнародні партнери вже надали Україні $4,2 млрд. Загалом для фінансування дефіциту бюджету, за його словами, потрібно цьогоріч $38 млрд.

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