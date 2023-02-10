Прибуток всієї банківської системи України за рік виявився меншим, ніж результат "Приватбанку"

Український банківський сектор за підсумками роботи у 2022 році отримав 24,7 млрд грн чистого прибутку, що втричі менше, ніж за 2021 рік (77,4 млрд грн).

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), зниження прибутковості банків викликане суттєвим зростанням відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни.

Так, відрахування в резерви під кредити за рік становило 107,1 млрд грн, ще 11,7 млрд грн було сформовано під інші активи та ризики.

Водночас чистий процентний дохід банків зріс на 29% порівняно з показниками попереднього року. НБУ зауважує, що процентні доходи зросли значною мірою завдяки суттєвому припливу ліквідності в банківський сектор та її розміщенню в активи з вищою ніж у 2021 році дохідністю.

При цьому упродовж другого півріччя чистий комісійний дохід банків майже відновився до показників 2021 року, проте за підсумками року він скоротився на 14% у річному обчисленні.

Операційні витрати становили близько половини сукупного чистого процентного та чистого комісійного доходів, додає НБУ.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за рік на 75%. Зокрема, за підсумками четвертого кварталу цей показник становив 41,9 млрд грн порівняно з 25 млрд грн у четвертому кварталі 2021 року.

"Операційна ефективність забезпечує банкам першу лінію захисту для поглинання кредитних збитків. Національний банк очікує, що фінустанови з життєздатними бізнес-моделями, які спроможні генерувати операційні доходи, успішно впораються з покриттям втрат від ризиків і відновленням капіталу", – зазначається у повідомленні.

Загалом, станом на 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн. При цьому п’ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку.

Як повідомлялося, найбільший в Україні державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн. Це більше, ніж загальний прибуток всієї банківської системи.