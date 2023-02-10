Кабмін звільнив одразу шістьох заступників міністрів

Кабінет міністрів на своєму засіданні у п’ятницю, 10 лютого, звільнив шістьох заступників міністрів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду звільнено:

Дениса Кудіна – з посади першого заступника міністра економіки;

Мері Акопян, Ігоря Бондаренка, Сергія Гончарова, Богдана Драп’ятого та Катерину Павліченко – з посад заступників міністра внутрішніх справ України;

Крім того, уряд звільнив Ольгу Рабійчук з посади заступника голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Він очолив міністерство у статусі в.о. міністра після того, як 18 січня у Броварах розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович.

До того Клименко очолював Національну поліцію.