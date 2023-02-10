Українські аграрії у лютому продовжують збирати урожай кукурудзи, – Мінагрополітики

Українські аграрії до 10 лютого 2023 року зібрали 79,4 млн тонн основних сільськогосподарських культур (+0,5 млн тонн за тиждень) з 18,5 млн га, у тому числі зернових та зернобобових культур зібрано 53,7 млн тонн.

Як ідеться в даних Міністерства аграрної політики та продовольства, за тиждень загальна площа сільгоспугідь, із яких зібрано врожай, збереглася на рівні минулого тижня – 97% раніше запланованих площ, у тому числі кукурудзу залишилося зібрати з 7% площ (+2 п.п. за тиждень), пише Інтерфакс-Україна.

У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, ріпаку, сої та цукрових буряків, гречку залишилося зібрати з 2% площ, а просо та соняшник – по 1%.

За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 20,2 млн тонн, зібраних з 5 млн га, цукрових буряків – 9,1 млн тонн з 181 тис. га, ячменю – 5,8 млн тонн з 1,7 млн га, сої – 3,7 млн тонн з 1,5 млн га, ріпаку – 3,2 млн тонн з 1,1 млн га, гороху – 269 тис. тонн з 118 тис. га.

Крім того, до 10 лютого сумарно зібрано 26,4 млн тонн кукурудзи (+0,5 млн. тонн за тиждень) з 3,9 млн га (без змін), 10,5 млн тонн соняшника з 4,8 млн га, 159 тис. га тонн гречки з 116 тис. га та 102 тис. тонн проса з 45 тис. га.

Середня врожайність по всіх культурах у поточному сезоні склала 47,9 ц/га, у тому числі кукурудзи – 67,2 ц/га, пшениці – 40,5 ц/га, ячменю – 34,7 ц/га, ріпаку – 28, 6 ц/га, сої – 24,3 ц/га, гороху – 22,8 ц/га, проса – 22,8 ц/га, соняшнику – 21,9 ц/га, гречки – 13,7 ц/га, цукрових буряків – 502 ц/га.

Збирання врожаю повністю завершили аграрії Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році зібрала рекордний за час незалежності врожай зернових, зернобобових та олійних культур – 106 млн тонн: зернових та зернобобових – 84 млн грн, олійних – 22,6 млн тонн.