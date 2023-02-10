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арешт (839) Одеська область (224) суд (3278) руда (47)

Суд арештував російську залізну руду на 40 мільйонів

руда,арешт

Суд арештував майже 2,5 тис. тонн залізної руди, що належать російській групі компаній АО "Холдинговая компания "Акционерное общество "Металлоинвест".

Як ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, за даними слідства, суб’єкти господарської діяльності держави-агресора ввезли на митну територію України залізну руду та планували переправити морським транспортом до третіх країн із метою подальшої її реалізації.

Однак реалізувати товар не вдалося, приховану сировину правоохоронці виявили на території однієї із залізничних станцій Одеської залізниці та вилучили в ході обшуків.

Орієнтовна вартість вилученої руди складає близько 40 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу майна в АРМА.

Раніше повідомлялося, що суд передав АРМА залізну руду російського олігарха Алішера Усманова на 1,8 млрд грн.

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