Путін доручив будувати більше дерев’яних будинків для росіян через санкції ЄС

Російський президент Владімір Путін доручив збільшити виробництво різноманітних дерев’яних будівель, а також включити дерев’яне житло до державних іпотечних програм.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час наради з питань розвитку лісопромислового комплексу, повідомляє пресслужба Кремля.

Відповідні доручення він надав уряду з метою підтримки російської лісопромислової галузі в умовах санкцій.

"Як ми знаємо, європейський ринок закрився для наших компаній. У результаті це призвело до зниження виробництва у галузі", – визнав російський президент.

Відтак, Путін назвав стратегічним вектором розвитку лісопромислового комплексу збільшення попиту на деревину всередині Росії "включаючи дерев'яні будинки, меблі, папір тощо".

"Безумовно, потрібно підтримати внутрішній попит на продукцію галузі, у тому числі підвищити обсяг та доступність іпотеки на будівництво індивідуальних будинків із деревини", – сказав Путін.

Він додав, що також доцільно ширше застосовувати технології дерев'яного домобудівництва в тому числі для типових соціальних об'єктів. Крім того, він доручив вже цього року використовувати малоповерхові дерев'яні будинки у програмі розселення аварійного житла.

"Дерев'яне домобудівництво охоплює весь ланцюжок – від заготівлі деревини до здавання готового будинку. Нам потрібно, безперечно, розширити відповідні потужності. Прошу уряд підготувати набір конкретних заходів для підтримки промислового випуску дерев'яних домокомплектів", – доручив Путін.

Водночас російський президент визнав, що Росія не має сучасних технологій та обладнання для переробки лісу, доручивши уряду вирішити і це питання.

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Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС експорт лісу-кругляка з Росії впав минулого року на 70% – до 3,5-3,8 млн кубометрів.

Експорт обробленої деревини хвойних та листяних порід з Росії у 2022 році впав на 20,8% – до 23 млн кубометрів. При цьому західні країни зменшили закупівлю російських пиломатеріалів вдвічі через запроваджені у квітні минулого року санкції ЄС.