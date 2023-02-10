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Путін доручив будувати більше дерев’яних будинків для росіян через санкції ЄС

изба

Російський президент Владімір Путін доручив збільшити виробництво різноманітних дерев’яних будівель, а також включити дерев’яне житло до державних іпотечних програм.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час наради з питань розвитку лісопромислового комплексу, повідомляє пресслужба Кремля.

Відповідні доручення він надав уряду з метою підтримки російської лісопромислової галузі в умовах санкцій.

"Як ми знаємо, європейський ринок закрився для наших компаній. У результаті це призвело до зниження виробництва у галузі", – визнав російський президент.

Відтак, Путін назвав стратегічним вектором розвитку лісопромислового комплексу збільшення попиту на деревину всередині Росії "включаючи дерев'яні будинки, меблі, папір тощо".

"Безумовно, потрібно підтримати внутрішній попит на продукцію галузі, у тому числі підвищити обсяг та доступність іпотеки на будівництво індивідуальних будинків із деревини", – сказав Путін.

Він додав, що також доцільно ширше застосовувати технології дерев'яного домобудівництва в тому числі для типових соціальних об'єктів. Крім того, він доручив вже цього року використовувати малоповерхові дерев'яні будинки у програмі розселення аварійного житла.

"Дерев'яне домобудівництво охоплює весь ланцюжок – від заготівлі деревини до здавання готового будинку. Нам потрібно, безперечно, розширити відповідні потужності. Прошу уряд підготувати набір конкретних заходів для підтримки промислового випуску дерев'яних домокомплектів", – доручив Путін.

Водночас російський президент визнав, що Росія не має сучасних технологій та обладнання для переробки лісу, доручивши уряду вирішити і це питання.

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Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС експорт лісу-кругляка з Росії впав минулого року на 70% – до 3,5-3,8 млн кубометрів.

Експорт обробленої деревини хвойних та листяних порід з Росії у 2022 році впав на 20,8% – до 23 млн кубометрів. При цьому західні країни зменшили закупівлю російських пиломатеріалів вдвічі через запроваджені у квітні минулого року санкції ЄС.

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Топ коментарі
+63
Та й правильно . Дерева на паРаші багато . Такі будиночки з дерева - екологічні , швидко збираються , займають мало місця і т.д.
.
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10.02.2023 17:00
+47
А ще краще - рить землянки! Тоді треба дерева менше Бо не буде чого китайцям продавать!
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10.02.2023 16:53
+42
В чорний пакет та в землянку. Гойда)
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10.02.2023 16:55
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А ще краще - рить землянки! Тоді треба дерева менше Бо не буде чого китайцям продавать!
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10.02.2023 16:53 Відповісти
В чорний пакет та в землянку. Гойда)
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10.02.2023 16:55 Відповісти
З г**на і палок.
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10.02.2023 17:37 Відповісти
Або у борсуків нори відбирати.
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10.02.2023 17:42 Відповісти
Подивився б я на того вар'ята, що спробував би вичудити таке відносно борсука.
...Тут актуально інше: сажрал бабра - спас дєрєво, і займай, москалю, його жилплощадь.
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10.02.2023 21:11 Відповісти
нащо москалям заморочуватися...переходьте відразу на дерев'яні домовини, звикайте, курви, до землі.
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10.02.2023 16:54 Відповісти
Солженіцина заборонили щоб відновити ГуЛАГ…. Збараків пішли, до них і повернуться
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10.02.2023 16:56 Відповісти
ну тепер все ясно, чого він своїх посіпак збирав обговорити пожеженебезпеку) всіх в деревяні бараки, і підпалити)
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10.02.2023 16:58 Відповісти
Ну, на рахунок паперу, *****, таки загнуло... Повалене дерево то ще не папір, а фіни бумагу вже не везуть і станки не обслуговують
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10.02.2023 16:58 Відповісти
всім вже давно керують шведи BillyRud Korsnaass/ "атсель гразіть мі будем шведу - назло надменнаму саседу")))))"
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10.02.2023 21:37 Відповісти
Billerud AB - шведский производитель целлюлозы и бумаги со штаб-квартирой в Солне, Швеция. Компания упростила свое название с BillerudKorsnäs до Billerud после приобретения Verso 2022, американского производителя мелованной бумаги.
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11.02.2023 03:06 Відповісти
вибачте, але це не значить, що я помилився. Але Ви, як не спеціаліст не знаете, що вони придбали бізнес у фінів. в певних марках паперу ФІЗИЧНО перемістили виробництво до Швеції. тому я з легкістю роблю висновок: шведи контролють виробничі потіжності фінів через низку важелів ринкової економіки
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11.02.2023 18:27 Відповісти
А я і не заперечував нічого Просто вказав на помилку у назві компанії Колись по роботі з цією фірмою зіткнувся (консультував одного нашого заробітчанина по питаннях спадку в Україн) А він там працює От я і вирішив перевірить чи про саме ту компанію йде мова
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11.02.2023 19:14 Відповісти
Та й правильно . Дерева на паРаші багато . Такі будиночки з дерева - екологічні , швидко збираються , займають мало місця і т.д.
.
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10.02.2023 17:00 Відповісти
Прошу уряд підготувати набір конкретних заходів для підтримки промислового випуску дерев'яних домокомплектів", - доручив *****
Оце якраз вони
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10.02.2023 17:08 Відповісти
Але чорні пакети таки дешевші.
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10.02.2023 21:13 Відповісти
Не екологічно))
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11.02.2023 00:12 Відповісти
Облиште . Я щось не пригадаю, коли востаннє одічалийе переймались екологією.
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11.02.2023 05:06 Відповісти
Коли задихаються від палаючих торфяників під мацквабадом..правда раділи, коли дим від Адмірала Кузнєцова було видно з космосу)))
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11.02.2023 07:16 Відповісти
Точно! Тепер нагадав, дякую. Це був 2010 рік.
...А про "Грозу Морів" - Кузю - то окрема пісня. Дійсно, епічним був той треш.
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11.02.2023 21:47 Відповісти
Це Імпортозамєщєніє
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11.02.2023 12:46 Відповісти
Чудово, як кажуть «з гівна та палок».
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10.02.2023 17:00 Відповісти
Помнится, песня была такая!
"...а чтоб был он крепок
Из говна и веток
Мы дома построим и мосты..."
Не помню, кто пел...
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10.02.2023 17:44 Відповісти
Згадалося:
В центрi болота стоїть вдало вкомпонований в пейзаж храм Аполона. Храм представляє собою древнєгречеський дорiчеський ордер з капiтелями, пропiлеями i всею положеною поє...енню, тiльки зроблений, на вiдмiну вiд грецького, з дерева, росiйським способом "в лапу".
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10.02.2023 17:01 Відповісти
Трєтій гімноРим
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10.02.2023 21:40 Відповісти
До речі, грамотно скласти кути зрубу "в лапу" - не така проста задачка; особливо шипами на ластівчин хвіст, дотриматися правильної геометрії, щоб щільно прилягало і не стирчало ніде - тут треба мати хист, головою думати і руки мати з правильного місця. Кацапи таким зазвичай не заморочуються і роблять зруб простішим способом - "в обло" (дивіться фотки в коментах нижче )
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11.02.2023 11:54 Відповісти
Ізбушки на куріних ножках і дерев"яні ложки -- на горизонті дерев"янии рубль .
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10.02.2023 17:02 Відповісти
і перед кожною халупою-розбите корито ..
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10.02.2023 17:03 Відповісти
Там так и есть
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11.02.2023 01:12 Відповісти
Так красиво гробы для паРашкинцев еще никто не называл....
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10.02.2023 17:03 Відповісти
Это он намекает, что готовится склеить ласты и лечь в деревянный макинтош !?
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10.02.2023 17:05 Відповісти
в тому числі для типових соціальних об'єктів. Джерело: https://biz.censor.net/n3399070
……М/Ж і одна дірка на двох
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10.02.2023 17:05 Відповісти
А що про все це скаже Ґрета?
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10.02.2023 17:07 Відповісти
Одобрить! Навіть поцілує, куди тільки можна. Віртуально.
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10.02.2023 17:47 Відповісти
"А що про все це скаже Ґрета?" Вєруйю ) в путлера, іба абсурдна!
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10.02.2023 21:42 Відповісти
Гретта, як мавр робить свою справу: вбиває ******* економіку на нафті, газу, вуглі. Тому дозволено тявкати на старших - керманичі вимагають широкого розголосу, коли потрібно
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10.02.2023 21:47 Відповісти
Три поросятки *****
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10.02.2023 17:13 Відповісти
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10.02.2023 17:15 Відповісти
Бойовому буряту віділили нове житло з усіма зручностями...
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10.02.2023 19:43 Відповісти
чому ж так обережно деревно - фекалійні технології до кожної оселі на ереф
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10.02.2023 21:50 Відповісти
Подошёл "богатырь" валодя к избушке на курьих ножках и говорит:
- Избушка-избушка, повернись к лесу передом, а ко мне задом! И чуть-чуть нагнись!😁😁😁
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10.02.2023 17:20 Відповісти
У нас є свій Митець, краще за всі ці ватні сєктори газа:
Ізбушка пацавата, Катай сюда i з нами третєй будь, Бо ми у двох, а б...дi в счьот не йдуть
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10.02.2023 17:49 Відповісти
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10.02.2023 21:48 Відповісти
Шикуют!!!!
Экодома не каждый миллионер может позволить!!!!!
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10.02.2023 17:24 Відповісти
Кожному росzіянцю по дерев'яному макентошу!
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10.02.2023 17:30 Відповісти
Ідіоти, по нормальному можна і таке впровадити, але - конопатить чим?, обробляти дерево чим? фундамент? протипожежні суміші чим? Гвіздки де(кацапи не виробляють)? вікна? стеля?....а срать ви де будете - у дерев"яній, чи на дворі у -40?
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10.02.2023 17:37 Відповісти
А як вони зараз с@руть у -40?😟😟😟
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10.02.2023 17:51 Відповісти
"у -40?😟😟😟"Один сере, а два, з ломами, гімно від сраки відбивають
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10.02.2023 18:51 Відповісти
Та прямо в полу дірку вирізали та й усе, і чого ото його до вітру ходити, а мо там кацалапий в засідці чекає?
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12.02.2023 05:40 Відповісти
75 процентів московітів серуть стоя..зимою бач снігу якраз по яйця а літом крапива сраку пече
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10.02.2023 19:15 Відповісти
вже відповіли: гімно та палки
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10.02.2023 21:51 Відповісти
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10.02.2023 18:27 Відповісти
так, такий він ваш говнокомондувач путлєр
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10.02.2023 21:52 Відповісти
Казка про трьох поросят заграла новими барвами
Тепер це будуть "Троє свинособак-юнармійців"
А як серьйозно, ліліпутін дозволив споруджувати деревяне житло висотою до 25 метрів. І сам же визнав відсутність технолргій та обладнання для цього.
Доля юнармійців буде незавидною
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10.02.2023 17:47 Відповісти
хай хоть в коробках живуть руzкі прокляті !
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10.02.2023 18:05 Відповісти
Ізбушка-ізбушка, повєрнісь к лєсу пєрєдом ко мнє задом. І наклонісь.
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10.02.2023 18:39 Відповісти
Мабуть його улюблене шоу Дом2 і в проекті дом3 кожному руському по ізбушці на курячих ************** житло для нечисті.В деревяних бараках половина населення проживає.Привикли вже.
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10.02.2023 18:55 Відповісти
путін ляпі зразу з дерьма.. сгорить твая деревня
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10.02.2023 19:13 Відповісти
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10.02.2023 19:34 Відповісти
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10.02.2023 20:27 Відповісти
та це ж було вже, в них є дерев'яні будиночки, так вони їм ладу не взмозі дати, фікальними стологмітами житло "облагораживают"
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10.02.2023 21:01 Відповісти
А іще кацапам пора заготовляти лико і плести лапті ..... і зайнятість у лісовому господарстві , і імпортозаміщення у виробництві взуття , а щодо економії при введенні лаптів для чмобіків взагалі промовчу
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10.02.2023 21:56 Відповісти
То вони вже китайцям землю під рис віддали, мабудь ще й грошей взяли за вирубку лісу
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11.02.2023 00:16 Відповісти
Рис у Сибірі не росте - холодно Китайці в південних районах Сибіру вирощують районовані ще при СРСР для Сибіру овочі та зернову продукцію З свого вирощують лише чумизу (просо) та сою
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11.02.2023 03:25 Відповісти
Дякую, я сільському господарстві не шарю. Тільки в пачках ті крупи бачу)

Але ж китайсям землі конче необхідні, бо вони по головах ходять. Розповідав знайомий, дочка живе у Китаї - квот и на народження дітей навіть є.
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11.02.2023 04:16 Відповісти
Будь ласка! Просто я колись захоплювався біологією, виріс у селі і батько був агрономом Та й по Союзу поїздив доволі - надивився Навіть наш, порівняно теплий клімат, дозволяє вирощувать рис лише у Причорномор"ї А от соя сіється вже і в Поліссі Три роки тому були на рибалці Не клювало Тому я свої фідери залишив на догляд товариша, а сам відійшов на сотню метрів і на покинутому фермером клину поля набрав сої Привіз додому мішок стручків, насушив та полущив "Халява" ж! Користуюся до цих пір І не тому, що жадібний - просто "тофу"(соєвий сир) подобається (скуштував у корейців колись), а у нас його не купить ніде Тому роблю сам Чумизу у нас вирощувать не будуть по причині того, що у нас уже існує багатовікова культура вирощування проса звичайного І воно у нас районоване (сорт пристосований до клімату України)
Китайці теж різні бувають Деякі живуть на рисі та бананах, а деякі й житній хліб їдять Все залежить від кліматичної зони, де вони живуть У Сибіру вони забали вже "під себе весь "зерновий пояс" Для того, щоб "поставить Сибір на коліна", їм досить зупинить продовольчі ринки Бо левова частка виробництва сільгосппродукції знаходиться в руках китайських колоністів І буде те саме, що в Москві та СПБ в 1917-му та в 1989-му
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11.02.2023 05:03 Відповісти
Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке признал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками.

Источник: сайт https://www.metmuseum.org/ metmuseum.org
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11.02.2023 00:17 Відповісти
звичайно, що Iван Костянтинович Айвазян(Гайвазовський) український художник вiрменьского походження.

яке вiдношення Iван Костянтинович має до кацапiв? в нього не було нi краплини кацапської кровi.

до речi, про Костянтина Айвазяна(Гайвазовського), батька маренiста.

Айвазовський - виходець із небагатої вірменської родини, що переселилася в Крим з Галичини у 1812 році.
Батько художника жив з братами десь біля Львова, де жив з братами. Коли посварився з ними через батьківську спадщину, пішов від них. Прізвище Гайвазовський було досить поширене серед вірмен, які проживали у Львові ще з часів руських князів. З їхнього середовища вийшла плеяда талановитих художників, письменників, артистів, архітекторів, які своїм мистецтвом прославили рідну Галичину. Сам Іван Айвазовський ніколи не приховував своєї національності. У метриці феодосійської вірменської церкви зберігся запис від 17 липня про народження Айвазяна Ованеса. Таке ж ім'я стоїть на його надгробку у дворі вірменської церкви св. Георгія у Феодосії, де він похований згідно із заповітом.
Як відомо, вірмени після майже тисячолітнього перебування на галицькій землі
стали носіями не тільки своєї рідної вірменської культури, а й української та польської культур і мов. Тож не дивно, що батько художника, як і сам художник, вільно володів українською й польською мовами.
Саме галицьким походженням і пояснюється той факт, що майже в усіх біографічних матеріалах згадується про те, як старий Айвазовський приймав у себе в домі у м. Феодосії мандруючих сліпих бандуристів, які до пізньої ночі співали з ним разом українські пісні. А маленький Ованес пробував акомпанувати їм на скрипці. Через багато років Айвазовський по пам'яті блискуче виконав на скрипці українські пісні,
почуті у дитинстві, на урочистому вечорі в Санкт-Петербурзі. А присутній на цьому концерті композитор М. І. Глинка сказав, що теж чув у дитинстві всі ці пісні, напевне, від тих же мандрівників-бандуристів, коли жив неподалік від Харкова. Тоді ж з вуст композитора злетів вислів, що зразу став крилатим: «Малювання відібрало від музики великого композитора Айвазовського». До речі, Айвазовський своїм чудовим виконанням фольклорних мелодій підштовхнув Глинку до написання опери «Руслан і Людмила».
Частина біографів Айвазовського вважають, що батьки його були ледве не «жебраками», «не здатними годувати своїх дітей». Ставиться також у докір, що батько віддав художника в служіння. Насправді ж, батько сімейства займався в суді адвокатською практикою. У сім'ї був власний будинок і садок. Мати, що походила з купецького роду, займалася вихованням дітей. Всі вони одержали середню освіту, а потім і вищу. Середній син закінчив престижний церковний заклад, став єпископом. Іван закінчив Художню академію.
Ставши художником, Айвазовський малював не лише українське море, а й українські степові пейзажі та гори. Ці картини нічим не поступаються його морським сюжетам. Такі з них як «Україна. Млин над рікою», «Очерети на Дніпрі біля Олеші», «Українське весілля» не позбавлені романтизму, в той же час досить реалістично передають характер українського пейзажу і народного побуту. А свій кримський маєток Шах-Мамай, де практично і працював все життя Айвазовський, художник облаштував так, щоб він нагадував такі милі йому українські хутори.
Все своє життя Айвазовський тяжів до культурного українського суспільства і часто подорожував по містах України, приїжджав у Харків, Одесу, Київ, де постійно проходили виставки його картин. І всюди він зустрічав теплий прийом. У Києві нерід-ко гостював у свого знайомого І. Г. Хря-щова, у будинку, що на бульварі імені
Т. Шевченка, де збиралися знаменитості того часу. Навідувався Айвазовський і до
Г. С. Тарновського в його знаменитій садибі «Качанівка» на Чернігівщині, де теж збиралися видатні культурні діячі. З М. В. Гоголем, що в той час жив в Італії, Айвазовський випадково познайомився у Венеції, почувши його українську мову. Знайомство переросло в дружбу, і Гоголь став гідом Айвазовського в його походах по знаменитих художніх музеях Італії. У Римі, в помешканні Гоголя, збиралися знаменитості, вони разом читали вголос розділи з «Мертвих душ». Папа Римський Григорій XVI, вражений картинами художника, придбав для Ватикану картину «Хаос» і нагородив Айвазовського золотою медаллю. Цю подію відзначили у дружньому колі, і Гоголь пожартував: «Прийшов ти, Ваня, у Рим і відразу підняв «Хаос» у Ватикані! Підніми я у Ватикані хаос, мені, письменникові, за це по шиї дали б, а Вані Айвазовському дали золоту медаль».
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11.02.2023 07:34 Відповісти
ну, я б так не стебался с этой идеи. в сша каркасные деревянные дома занимают огромный кусок недвижимости. или например такой деревянный дом как был у яныка в межигорье, от которого никто не отказался бы. моя родная тетка живет в деревянном доме в довольно небедном поселке под одессой. и обошлась ей его постройка дешевле кирпичного. или посмотреть сколько домов из дерева в той же конча-заспе. так что дом из дерева вполне нормальный вариант, и стоит дешевле кирпичного
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11.02.2023 13:15 Відповісти
Та кто ж спорит? Но штука в том, шо у кацапов собираются деревянные дома ставить на поток. А шо качественного из того, шо поставлено на поток у кацапов, Вы знаете? Да ещё при их неумении соблюдать правил пожарной безопасности
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11.02.2023 20:59 Відповісти
так в штатах деревянные каркасники массоого производства тоже не фонтан. после каждого урагана там половину домов нафиг сносит. можно зайтив в гугл мапс и посмотреть какие то города в неваде, монтане и т.д. та даже видео на ютубе у тамошнего жителя есть, как он катается по небольшим городкам штата нью йорк и какой там писец с такими домами творится.
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12.02.2023 20:46 Відповісти
не завжди дешевше, адже цегла теж різну ціну має. У США і Канаді будинки в основному не стільки з дерева, більше каркас деревяний. А вже обшитий деревоплитою, то для її виробництва треба розвинуту промисловість. Той же арболіт, що за совка випускали, він досить короткого строку експлуатації. А дерево в Сибіру хороше продають китайцям, а собі оставляють доєне, що потребує спеціальної обробки (жителі тих місць жалілися відсутністю якісної деревини).
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12.02.2023 01:04 Відповісти
Телега "Калина"
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11.02.2023 13:48 Відповісти
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11.02.2023 13:50 Відповісти

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11.02.2023 14:12 Відповісти
новости из ********** доставляют =)
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11.02.2023 15:30 Відповісти
Наступний указ буде про берестові лапті в кредит...
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11.02.2023 16:59 Відповісти
так рашабыдлу официально разрешили кору в тайге собирать бесплатно для отопления , там у половины биомассы газа нет в деревнях --- это правда , это не прикол
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12.02.2023 17:27 Відповісти
а питаться - шишками
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11.02.2023 22:50 Відповісти
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12.02.2023 01:06 Відповісти
снова Архипелаг Гулаг с бараками ... хотя у них еще от прежней застройки не все развалились
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12.02.2023 11:22 Відповісти
если в таком домике прорезать дырку в полу то и канализация не нужна --- экономика должна быть экономной говорил товарищ брежнев л. и.
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12.02.2023 17:23 Відповісти

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