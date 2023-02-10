Путін доручив будувати більше дерев’яних будинків для росіян через санкції ЄС
Російський президент Владімір Путін доручив збільшити виробництво різноманітних дерев’яних будівель, а також включити дерев’яне житло до державних іпотечних програм.
Про це російський президент Владімір Путін заявив під час наради з питань розвитку лісопромислового комплексу, повідомляє пресслужба Кремля.
Відповідні доручення він надав уряду з метою підтримки російської лісопромислової галузі в умовах санкцій.
"Як ми знаємо, європейський ринок закрився для наших компаній. У результаті це призвело до зниження виробництва у галузі", – визнав російський президент.
Відтак, Путін назвав стратегічним вектором розвитку лісопромислового комплексу збільшення попиту на деревину всередині Росії "включаючи дерев'яні будинки, меблі, папір тощо".
"Безумовно, потрібно підтримати внутрішній попит на продукцію галузі, у тому числі підвищити обсяг та доступність іпотеки на будівництво індивідуальних будинків із деревини", – сказав Путін.
Він додав, що також доцільно ширше застосовувати технології дерев'яного домобудівництва в тому числі для типових соціальних об'єктів. Крім того, він доручив вже цього року використовувати малоповерхові дерев'яні будинки у програмі розселення аварійного житла.
"Дерев'яне домобудівництво охоплює весь ланцюжок – від заготівлі деревини до здавання готового будинку. Нам потрібно, безперечно, розширити відповідні потужності. Прошу уряд підготувати набір конкретних заходів для підтримки промислового випуску дерев'яних домокомплектів", – доручив Путін.
Водночас російський президент визнав, що Росія не має сучасних технологій та обладнання для переробки лісу, доручивши уряду вирішити і це питання.
Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС експорт лісу-кругляка з Росії впав минулого року на 70% – до 3,5-3,8 млн кубометрів.
Експорт обробленої деревини хвойних та листяних порід з Росії у 2022 році впав на 20,8% – до 23 млн кубометрів. При цьому західні країни зменшили закупівлю російських пиломатеріалів вдвічі через запроваджені у квітні минулого року санкції ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
...Тут актуально інше: сажрал бабра - спас дєрєво, і займай, москалю, його жилплощадь.
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Оце якраз вони
...А про "Грозу Морів" - Кузю - то окрема пісня. Дійсно, епічним був той треш.
"...а чтоб был он крепок
Из говна и веток
Мы дома построим и мосты..."
Не помню, кто пел...
В центрi болота стоїть вдало вкомпонований в пейзаж храм Аполона. Храм представляє собою древнєгречеський дорiчеський ордер з капiтелями, пропiлеями i всею положеною поє...енню, тiльки зроблений, на вiдмiну вiд грецького, з дерева, росiйським способом "в лапу".
……М/Ж і одна дірка на двох
- Избушка-избушка, повернись к лесу передом, а ко мне задом! И чуть-чуть нагнись!😁😁😁
Ізбушка пацавата, Катай сюда i з нами третєй будь, Бо ми у двох, а б...дi в счьот не йдуть
Экодома не каждый миллионер может позволить!!!!!
Тепер це будуть "Троє свинособак-юнармійців"
А як серьйозно, ліліпутін дозволив споруджувати деревяне житло висотою до 25 метрів. І сам же визнав відсутність технолргій та обладнання для цього.
Доля юнармійців буде незавидною
Але ж китайсям землі конче необхідні, бо вони по головах ходять. Розповідав знайомий, дочка живе у Китаї - квот и на народження дітей навіть є.
Китайці теж різні бувають Деякі живуть на рисі та бананах, а деякі й житній хліб їдять Все залежить від кліматичної зони, де вони живуть У Сибіру вони забали вже "під себе весь "зерновий пояс" Для того, щоб "поставить Сибір на коліна", їм досить зупинить продовольчі ринки Бо левова частка виробництва сільгосппродукції знаходиться в руках китайських колоністів І буде те саме, що в Москві та СПБ в 1917-му та в 1989-му
Источник: сайт https://www.metmuseum.org/ metmuseum.org
яке вiдношення Iван Костянтинович має до кацапiв? в нього не було нi краплини кацапської кровi.
до речi, про Костянтина Айвазяна(Гайвазовського), батька маренiста.
Айвазовський - виходець із небагатої вірменської родини, що переселилася в Крим з Галичини у 1812 році.
Батько художника жив з братами десь біля Львова, де жив з братами. Коли посварився з ними через батьківську спадщину, пішов від них. Прізвище Гайвазовський було досить поширене серед вірмен, які проживали у Львові ще з часів руських князів. З їхнього середовища вийшла плеяда талановитих художників, письменників, артистів, архітекторів, які своїм мистецтвом прославили рідну Галичину. Сам Іван Айвазовський ніколи не приховував своєї національності. У метриці феодосійської вірменської церкви зберігся запис від 17 липня про народження Айвазяна Ованеса. Таке ж ім'я стоїть на його надгробку у дворі вірменської церкви св. Георгія у Феодосії, де він похований згідно із заповітом.
Як відомо, вірмени після майже тисячолітнього перебування на галицькій землі
стали носіями не тільки своєї рідної вірменської культури, а й української та польської культур і мов. Тож не дивно, що батько художника, як і сам художник, вільно володів українською й польською мовами.
Саме галицьким походженням і пояснюється той факт, що майже в усіх біографічних матеріалах згадується про те, як старий Айвазовський приймав у себе в домі у м. Феодосії мандруючих сліпих бандуристів, які до пізньої ночі співали з ним разом українські пісні. А маленький Ованес пробував акомпанувати їм на скрипці. Через багато років Айвазовський по пам'яті блискуче виконав на скрипці українські пісні,
почуті у дитинстві, на урочистому вечорі в Санкт-Петербурзі. А присутній на цьому концерті композитор М. І. Глинка сказав, що теж чув у дитинстві всі ці пісні, напевне, від тих же мандрівників-бандуристів, коли жив неподалік від Харкова. Тоді ж з вуст композитора злетів вислів, що зразу став крилатим: «Малювання відібрало від музики великого композитора Айвазовського». До речі, Айвазовський своїм чудовим виконанням фольклорних мелодій підштовхнув Глинку до написання опери «Руслан і Людмила».
Частина біографів Айвазовського вважають, що батьки його були ледве не «жебраками», «не здатними годувати своїх дітей». Ставиться також у докір, що батько віддав художника в служіння. Насправді ж, батько сімейства займався в суді адвокатською практикою. У сім'ї був власний будинок і садок. Мати, що походила з купецького роду, займалася вихованням дітей. Всі вони одержали середню освіту, а потім і вищу. Середній син закінчив престижний церковний заклад, став єпископом. Іван закінчив Художню академію.
Ставши художником, Айвазовський малював не лише українське море, а й українські степові пейзажі та гори. Ці картини нічим не поступаються його морським сюжетам. Такі з них як «Україна. Млин над рікою», «Очерети на Дніпрі біля Олеші», «Українське весілля» не позбавлені романтизму, в той же час досить реалістично передають характер українського пейзажу і народного побуту. А свій кримський маєток Шах-Мамай, де практично і працював все життя Айвазовський, художник облаштував так, щоб він нагадував такі милі йому українські хутори.
Все своє життя Айвазовський тяжів до культурного українського суспільства і часто подорожував по містах України, приїжджав у Харків, Одесу, Київ, де постійно проходили виставки його картин. І всюди він зустрічав теплий прийом. У Києві нерід-ко гостював у свого знайомого І. Г. Хря-щова, у будинку, що на бульварі імені
Т. Шевченка, де збиралися знаменитості того часу. Навідувався Айвазовський і до
Г. С. Тарновського в його знаменитій садибі «Качанівка» на Чернігівщині, де теж збиралися видатні культурні діячі. З М. В. Гоголем, що в той час жив в Італії, Айвазовський випадково познайомився у Венеції, почувши його українську мову. Знайомство переросло в дружбу, і Гоголь став гідом Айвазовського в його походах по знаменитих художніх музеях Італії. У Римі, в помешканні Гоголя, збиралися знаменитості, вони разом читали вголос розділи з «Мертвих душ». Папа Римський Григорій XVI, вражений картинами художника, придбав для Ватикану картину «Хаос» і нагородив Айвазовського золотою медаллю. Цю подію відзначили у дружньому колі, і Гоголь пожартував: «Прийшов ти, Ваня, у Рим і відразу підняв «Хаос» у Ватикані! Підніми я у Ватикані хаос, мені, письменникові, за це по шиї дали б, а Вані Айвазовському дали золоту медаль».