Екстрені відключення електроенергії скасовано у Києві та двох областях, – ДТЕК

Ситуація в енергосистемі України дозволила повернутися до стабілізаційних графіків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

"Київ, Київщина та Дніпропетровщина знову в графіках. Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень", – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової російської масованої атаки на енергосистему України найскладніша ситуація спостерігається на Харківщині. Зараз там тривають аварійні відключення.

Як повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко, після чергової атаки росіян на енергооб’єкти України 10 лютого зафіксували влучання по об’єктах генерації та високовольтної інфраструктури у шести областях. Водночас компанія ДТЕК повідомила про пошкодження чотирьох ТЕС.

Загалом з вечора 9 лютого ворог запустив по Україні 71 крилату ракету, до 35 ракет комплексу С-300 та сім дронів. Українським військовим вдалося знищити 61 крилату ракету та 5 дронів.