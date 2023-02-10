Продажі гібридних авто в січні скоротилися на чверть, – "Укравтопром"

У січні 2023 року український автопарк поповнили 797 гібридних легкових авто, що на чверть менше, ніж торік.

Однак у цьому році в гібридному сегменті збільшилась частка нових авто – 59% проти 53% у січні 2022 року, пише "Укравтопром".

На загальному ринку нових легковиків, за минулий місяць, "гібриди" охопили 16% продажів, тоді як торік лише 11%.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Mercedes-Benz GLE (68 штук), на другому місці – Toyota RAV-4 (64 штуки). Третій результат – у Toyota Camry Hybrid (32 авто).

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (49 штук).

Також у лідерській трійці: Toyota Prius (43 штуки), Ford C-Max Hybrid (31 авто).

Раніше повідомлялося, що впродовж січня український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автівок на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше, ніж у січні 2022 року. При цьому частка нових машин зросла з 20% до 23%.