СБУ вручила підозри половині головних інспекторів Житомирської митниці

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці.

Як повідомляє пресцентр СБУ, підозру отримали 5 головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні.

За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС. Протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн.

"Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом. Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися", – пояснили у СБУ.

Слідство стверджує, що митники, зловживаючи службовим становищем, "не помічали" цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів.

У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі "імпорт", а потім продаж доброчесним покупцям більше ніж двох десятків вантажних автомобілів.

"Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми і проводять відповідні слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Вилучаються документація та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності", – зазначається у повідомленні.

Наразі 5 головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Як повідомлялося, сьогодні, 10 лютого, СБУ та ДБР проводять спільні обшуки по всій вертикалі Митної служби – у Центральному апараті та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

За попередніми оцінками ДБР, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 млрд грн.