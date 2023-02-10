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Уряд Молдови пішов у відставку (оновлено)

гаврилиця

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця оголосила про свою відставку, що автоматично означає відставку всього уряду.

Про своє рішення очільниця уряду Молдови оголосила на брифінгу, повідомляє місцеве видання NewsMaker.

"Після півтора року на посаді я оголошую про свою відставку", – сказала голова уряду.

Згодом, після консультацій із парламентськими фракціями, президент Молдови Майя Санду висунула на посаду прем'єр-міністра кандидатуру Доріна Речана – колишнього міністра внутрішніх справ, а нині – радника президента у сфері оборони та національної безпеки та секретаря Вищої ради безпеки країни.

Нагадаємо, що президент Майя Санду призначила Наталю Гаврилицю прем'єр-міністром Молдови 30 липня 2021 року.

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За урядом Молдови у відставку піде і уряд Румунії?
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10.02.2023 17:41 Відповісти

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