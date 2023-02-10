Об’єм готівки в касах банків зріс у січні на 15%, – НБУ

Грошова маса (агрегат M3) в Україні в січні цього року залишилася практично незмінною – 2,5 трлн грн після зростання на 5,5% у грудні та 2,4-2,3% у листопаді-жовтні.

За даними Національного банку України, зростання депозитів у першому місяці цього року сповільнилося до 1,3% з 6,1% у грудні минулого року й було забезпечене виключно валютними депозитами, які збільшилися (у гривневому еквіваленті) на 4,7%, або 29,5% млрд грн – до 659,7 млрд грн порівняно зі зростанням на 12,2 млрд грн у грудні, пише Інтерфакс-Україна.

У той самий час гривневі депозити в січні скоротилися на 0,5%, або на 5,8 млрд грн, – до 1,2 трлн грн після стрибка у грудні одразу на 8,3%, або на 92,9 млрд грн.

Зростання валютних депозитів триває четвертий місяць поспіль, що в Нацбанку пов'язують із дозволом купувати безготівкову валюту на 3-місячний депозит обсягом до 100 тис. грн на місяць.

Проте грошові кошти в обігу поза банками (M0) за січень 2023 року скоротилися на 3,4%, або на 22,7 млрд грн – до 643,4 млрд грн після зростання на 24,7 млрд грн у грудні.

НБУ також зазначає, що на відміну від незмінної грошової маси грошова база (резервні кошти) у першому місяці цього року збільшилася на 4,7%, або на 37,3 млрд грн, – до 829,8 млрд грн, тоді як у грудні її зростання склало 34,2 млрд грн.

Така динаміка пов'язана зі стрибком резервних коштів банків відразу на 47,4%, або на 60 млрд грн, – до 186,4 млрд грн після підвищення Нацбанком нормативів обов'язкового резервування за поточними вкладами.

Зросла також на 14,7%, або на 7,2 млрд грн, – до 52,3 млрд грн готівка у касах банків.

Одночасно банки в січні скоротили вкладення в депозитні сертифікати на 20,1%, або на 91,8 млрд грн, – до 365,6 млрд грн.

Обсяг кредитів після зниження в листопаді на 0,6% та падіння у грудні на 3,9%, або на 39,9 млрд грн, у січні знизився ще на 0,7%, або на 7,2 млрд грн.

При цьому гривневі зменшилися на 5,8 млрд грн, або на 0,8% - до 718,1 млрд грн, тоді як валютні - на 1,4 млрд грн, або на 0,5%, до 264,3 млрд грн .

Як повідомлялося, у 2022 році грошова маса в Україні після зростання на 12% у 2021 році збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд. грн.