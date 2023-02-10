МВФ розкритикував ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості
Міжнародний валютний фонд (МВФ) не схвалює ухвалені Верховною Радою у перщому читанні законопроєкти 8298 та 8299, які передбачають запровадження низки податкових пільг для промисловості.
Про це розповів ініціатор цих законопроєктів, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"МВФ загалом несхвально реагує на цей законопроєкт. У нас дуже важкі дискусії з ним. Але я хочу вас запевнити в тому, що на сьогодні з огляду на ситуацію, що склалася з державними фінансами, враховуючи те, що вони (зовнішні донори, – ред.) дають половину надходжень до бюджету, ми нічого не робитимемо, що б не було неузгодженостей з партнерами", – сказав Гетманцев.
"Тому якщо вони принципово заперечуватимуть зміни, то ми їх приймати не будемо", – додав голова парламентського комітету.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла законопроєкти №8298 та №8299 у першому читанні 12 січня.
Серед передбачених цими законопроєктами основних новацій:
- звільнення імпорту обладнення та комплектуючих від сплати ПДВ та мита. Йдеться про ввезення обладнання виключно для власного виробництва (за конкретними кодами) без права відчуження у наступні п’ять років;
- звільнення від сплати ПДВ та мита імпорту обладнання для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності;
- скасування на період воєнного стану рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, яка перероблятиметься на території України;
- звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях;
- звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями;
- продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану;
- віднесення електронної марки та цифрової поштової марки до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню;
- звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування та показу фільмів дубльованих,озвучених державною мовою на території України.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.
Перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк уточнював, що проти ухвалення законопроєктів про додаткові пільги виступило Міністерство фінансів, крім того, зниження податків не погоджено з МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
"Реформатор" гетьманцев поверно заплату і премії в бюджет за який заплатили виборці України і донори Заходу, які він отримав за свою пробу чергової "реформи"?
Але не ті що після скандалів в обороні говорять що головне це що хороший керівник а то що краде трохи то не страшно, тому що таких упоротих д...лів дуже багато... я недавно їздив в село батьків і просто мозок взірвася що відбувається з нашими громадянами від телемарафону...
І слова зелених що українське суспільство толерантне до корупції, це наша нажаль реальність... і ця толератність на протязі 20 років і є основним чинником що орки на нас напали...
Тому що корупціонери розікрали і розпродали війскові запаси совка і нового практично нічого не закупили....
і тому х...ло і напав бо розраховував на слабке оснащення нашого ППО і ВПС та 5 колону корупціонерів які за гроші швидко шапки перевертають при новій владі...
Шкода, що гамузом слуги похерять і такі пільги, які у воюючій країні мали б сенс (критичний імпорт).
Але, як говорять в Одесі - «хто дівчину обідає, той її і танцює».
Обслуговування судна обійдеться власнику у 50 мільйонів доларів щорічно
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Більше пільг для Ахметова! Більше яхт для Ахметова !
Як приклад, з 01 січня 2023 року діють нові коди УКТЗЕД на ряд товарів, але податкова надала роз'яснення, що товари, які були завезені на митну територію України до 01 січня 2023 року мають проходити весь (!!!) ланцюжок у торгівлі зі старими (!!!) кодами. Підозрюю, що з вітчизняними товарами, які були реалізовані виробником до 01 січня буде така ж херня. Ви взагалі уявляєте ситуацію, коли на полиці лежить два абсолютно однакових товари, але на касі вони мають пройти з різними кодами??? В роздрібній торгівлі це стосується передовсім підакцизних товарів і тут мають морочити собі голову як платники, так і неплатники ПДВ, а серед них багато підприємців, які тримають невеликі магазинчики. Ну а в оптовій торгівлі - це по суті всі товари, якими торгують платники ПДВ. Хто при здоровому глузді буде ті товари обліковувати по різному, коли щодня можуть завозитися товари з різних партій (до і після 01 січня)?
Пристріліть цього ****** та верхівку ДПС, нарешті.
Так от - зелені виродки, єрмак, особисто до тебе чма звертаюся - ти або відійдеш тишком-миром,
або твоя кишеня та в ній якась там твоя приватна "армія" тобі не допоможе, покидьок.
Прибери гетьманцева мразоту, с@@ ка ‼️😠
22.02.2022
Да закрытие только одной нелегальной табачной фабрики в Винниках, даст от 5 до 10 млрд гривень в год (об этом писал Цензор на прошлой неделе). А так - мы хотели облегчить налоговое бремя на экономику, но злобное МВФ нам не разрешило...
-- "скасування на період воєнного стану рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, яка перероблятиметься на території України
-- звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями
А ще це, як на мене чиста схема!!!
-- звільнення від сплати ПДВ та мита імпорту обладнання для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності
Наскільки, я розумію, навчальні заклади, та міносвіти, самостійно не імпортує "засобів".. Тож звільнятимуть, певних підприємців, що за умов конкурсу повинні визначитись на поставки закладам освіти.. Хм.. Так але мито та пдв вже на етапі імпорту нараховується, а ще ж не відомо, що ці "певні групи товарів" підуть яким "споживачам...
Мутний тіпок, вірно МВФ йому недовіряє!!!!!!!!!!!!!!!!