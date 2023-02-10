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законопроєкт (1644) пільги (268) МВФ (1730) податки (2319) Гетманцев (437)

МВФ розкритикував ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості

гетманцев

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не схвалює ухвалені Верховною Радою у перщому читанні законопроєкти 8298 та 8299, які передбачають запровадження низки податкових пільг для промисловості.

Про це розповів ініціатор цих законопроєктів, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"МВФ загалом несхвально реагує на цей законопроєкт. У нас дуже важкі дискусії з ним. Але я хочу вас запевнити в тому, що на сьогодні з огляду на ситуацію, що склалася з державними фінансами, враховуючи те, що вони (зовнішні донори, – ред.) дають половину надходжень до бюджету, ми нічого не робитимемо, що б не було неузгодженостей з партнерами", – сказав Гетманцев.

"Тому якщо вони принципово заперечуватимуть зміни, то ми їх приймати не будемо", – додав голова парламентського комітету.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла законопроєкти №8298 та №8299 у першому читанні 12 січня.

Серед передбачених цими законопроєктами основних новацій:

  • звільнення імпорту обладнення та комплектуючих від сплати ПДВ та мита. Йдеться про ввезення обладнання виключно для власного виробництва (за конкретними кодами) без права відчуження у наступні п’ять років;
  • звільнення від сплати ПДВ та мита імпорту обладнання для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності;
  • скасування на період воєнного стану рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, яка перероблятиметься на території України;
  • звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях;
  • звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями;
  • продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану;
  • віднесення електронної марки та цифрової поштової марки до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню;
  • звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування та показу фільмів дубльованих,озвучених державною мовою на території України.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що запропоновані пільги зменшать надходження до держбюджету.

Перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк уточнював, що проти ухвалення законопроєктів про додаткові пільги виступило Міністерство фінансів, крім того, зниження податків не погоджено з МВФ.

Автор: 
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Топ коментарі
+24
Гетьманцев зробив більше шкоди краіні ніж Путлер. Якщо ЗСУ ще чинило опір Путлеру, то наші інстітути влади не чинили Гетьманцеву жодного опору.
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10.02.2023 17:16
+15
Пи#ораса -агента , пособника сивковича -рашиста Гетьманцева , под трибунал за экономическую диверсию , по 111 ст. С полной конфискацией‼️
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10.02.2023 19:16
+13
"Тому якщо вони принципово заперечуватимуть зміни, то ми їх приймати не будемо", - додав голова парламентського комітету.

"Реформатор" гетьманцев поверно заплату і премії в бюджет за який заплатили виборці України і донори Заходу, які він отримав за свою пробу чергової "реформи"?
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10.02.2023 16:10
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"Тому якщо вони принципово заперечуватимуть зміни, то ми їх приймати не будемо", - додав голова парламентського комітету.

"Реформатор" гетьманцев поверно заплату і премії в бюджет за який заплатили виборці України і донори Заходу, які він отримав за свою пробу чергової "реформи"?
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10.02.2023 16:10 Відповісти
Пи#ораса -агента , пособника сивковича -рашиста Гетьманцева , под трибунал за экономическую диверсию , по 111 ст. С полной конфискацией‼️
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10.02.2023 19:16 Відповісти
ох і голова *****
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10.02.2023 16:44 Відповісти
Гетьманцев зробив більше шкоди краіні ніж Путлер. Якщо ЗСУ ще чинило опір Путлеру, то наші інстітути влади не чинили Гетьманцеву жодного опору.
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10.02.2023 17:16 Відповісти
Деж воно буде харчуватися.
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10.02.2023 18:06 Відповісти
Коли вже цього гетьманцева повісять...скільки воно вже зла для України зробило....
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10.02.2023 19:05 Відповісти
Олігархам скасує мізерну рентну плату за надрокористування як би ще з вр услужив їм ахметов наше все
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10.02.2023 19:24 Відповісти
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10.02.2023 20:13 Відповісти
Якби у нас прийшла якась влада не ставленики олігархів і провела аудит держзакупок починаючи від Юща, українці б прозріли .....
Але не ті що після скандалів в обороні говорять що головне це що хороший керівник а то що краде трохи то не страшно, тому що таких упоротих д...лів дуже багато... я недавно їздив в село батьків і просто мозок взірвася що відбувається з нашими громадянами від телемарафону...

І слова зелених що українське суспільство толерантне до корупції, це наша нажаль реальність... і ця толератність на протязі 20 років і є основним чинником що орки на нас напали...

Тому що корупціонери розікрали і розпродали війскові запаси совка і нового практично нічого не закупили....
і тому х...ло і напав бо розраховував на слабке оснащення нашого ППО і ВПС та 5 колону корупціонерів які за гроші швидко шапки перевертають при новій владі...
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11.02.2023 09:07 Відповісти
а чому від Юща? при Кучмі не розрадали? при Кравчуку тим більше?
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12.02.2023 15:45 Відповісти
Критикувати фаната шарія та агента рф гетьманцева це правильно. Було б дуже дивно якби мвф його не критикував.
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11.02.2023 00:57 Відповісти
В переліку є пільги, щодо яких у мене з МВФ розбіжностей нема (наприклад. рентна платня за надри і т.п.).

Шкода, що гамузом слуги похерять і такі пільги, які у воюючій країні мали б сенс (критичний імпорт).

Але, як говорять в Одесі - «хто дівчину обідає, той її і танцює».
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11.02.2023 04:32 Відповісти
Ця зелена падлюка працює на знищення держави!!
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11.02.2023 05:20 Відповісти
koly vzhe cyu tvarynu povisyat' na gillyaci !!!!
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11.02.2023 11:06 Відповісти
Коли вже шнурка Сівковича погонять на ерефію?
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11.02.2023 11:18 Відповісти
Шо знач "погонять"?! Його вішати треба, привселюдно! І шоб побовтався з тиждень
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12.02.2023 15:46 Відповісти
Агент Сівковича та ФСБ за роботою?
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11.02.2023 11:49 Відповісти
краще розказуй дома який ти грамотний і як знаходишся на побігушках у так званного бізднеса.........в тебе дурила державна посада чи не розумієш що це таке ?
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11.02.2023 11:53 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/614195-tsina-500-mln-dolariv-u-nimechchini-spustili-na-vodu-novu-yahtu-ahmetova Ціна - 500 млн доларів. У Німеччині спустили на воду нову яхту Ахметова

Обслуговування судна обійдеться власнику у 50 мільйонів доларів щорічно

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Більше пільг для Ахметова! Більше яхт для Ахметова !
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11.02.2023 12:46 Відповісти
Хто такий Гетьманцев ? Який працював помічником аж цілих 3-Каденції а це 15 років в агента ФСБ Сівковича ???
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11.02.2023 13:37 Відповісти
За цей час він і сам, мабуть став агентом
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11.02.2023 14:33 Відповісти
Ну, коли вже, нарешті, цього гетьманцева лопатою хто небуть приб'є? Від цієї потвори збитків для України, як від 100000000 ворожих батальйонів.
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11.02.2023 17:59 Відповісти
Намішали в один законопроект шо попало... Приберіть цього довбойоба з його ПДВ, РРО, акцизними марками, кодами УКТЗЕД та іншою ******, нехай хтось розумний це упорядковує.

Як приклад, з 01 січня 2023 року діють нові коди УКТЗЕД на ряд товарів, але податкова надала роз'яснення, що товари, які були завезені на митну територію України до 01 січня 2023 року мають проходити весь (!!!) ланцюжок у торгівлі зі старими (!!!) кодами. Підозрюю, що з вітчизняними товарами, які були реалізовані виробником до 01 січня буде така ж херня. Ви взагалі уявляєте ситуацію, коли на полиці лежить два абсолютно однакових товари, але на касі вони мають пройти з різними кодами??? В роздрібній торгівлі це стосується передовсім підакцизних товарів і тут мають морочити собі голову як платники, так і неплатники ПДВ, а серед них багато підприємців, які тримають невеликі магазинчики. Ну а в оптовій торгівлі - це по суті всі товари, якими торгують платники ПДВ. Хто при здоровому глузді буде ті товари обліковувати по різному, коли щодня можуть завозитися товари з різних партій (до і після 01 січня)?

Пристріліть цього ****** та верхівку ДПС, нарешті.
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11.02.2023 19:08 Відповісти
гетьманцев еще тот клоун клоунский)) раньше он кокойто фонд делал что ахметов будет платить туда бушующим поколениям, а сейчас он уже ему льготы на добычу сырья, ахметов - гандонище продай замок каннибала леопольда если тебе нужны деньги на финансирование свинособак
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11.02.2023 20:51 Відповісти
Тому, кто пристрелит гетманцева, надо дать Героя Украины и пожизненую пенсию как у судей до конца жизни
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11.02.2023 21:03 Відповісти
є друзі а також знайомі які працюють бухгалтерами та в податкові, то на їхню думку цей "економист" бистрійше вб'є еклнлиіку ніж війна
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11.02.2023 23:13 Відповісти
Українці були толерантними до 24.02.2022.

Так от - зелені виродки, єрмак, особисто до тебе чма звертаюся - ти або відійдеш тишком-миром,
або твоя кишеня та в ній якась там твоя приватна "армія" тобі не допоможе, покидьок.

Прибери гетьманцева мразоту, с@@ ка ‼️😠
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12.02.2023 00:15 Відповісти
Знаємо, для чоткіх пацанів хотіли "отдушину" при опадаткуванні зробить
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12.02.2023 05:11 Відповісти
Цьому пану вже довіри не має і щоб він не робив. В якому бізнесі він крутився, скільки часу він провів пліч о пліч з сівковичем, і відповідним колом спілкування, і безумовно його «високоякісна» робота вже на теперішній займаній посаді. Природа цієї людини і країни до якої ми всі прагнемо не сумісні
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12.02.2023 06:46 Відповісти
Гетьманцев - путінський агент, його завдання своїми діями провокувати народ проти української держави.
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12.02.2023 07:19 Відповісти
"ВЛАШТУВАВ ІСТЕРИКУ": ГЕТМАНЦЕВ ВИСТУПИВ ПРОТИ ВИДІЛЕННЯ ГРОШЕЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ
22.02.2022
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12.02.2023 10:39 Відповісти
Крот масковский.
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12.02.2023 10:57 Відповісти
этот полудорок порядком утомил....
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12.02.2023 11:29 Відповісти
Сраний риг.
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12.02.2023 11:33 Відповісти
А що так можна було? Ну якщо не треба, то не будем приймати.
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12.02.2023 15:27 Відповісти
Жрите, 73% "пратив вайны", не обляпайтесь. Детей вот только ваших жалко, а вас, тварей, ни капельки.
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12.02.2023 17:04 Відповісти
"Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев"... Митної ,Карл!..Таможня даёт "добро",да,Даня?...паскуда,блин...
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12.02.2023 20:37 Відповісти
Если прочитать каждый предложенный пункт внимательно, то очень я сомневаюсь, что это вообще как-то повлияет "на зниження надходжень до бюджета". И в МВФ тоже не дураки сидят и считать умеют, поэтому это тупо бурная имитация деятельности Гетьманцева и способ отвлечь внимание от проблем с НДС и коррупцией...
Да закрытие только одной нелегальной табачной фабрики в Винниках, даст от 5 до 10 млрд гривень в год (об этом писал Цензор на прошлой неделе). А так - мы хотели облегчить налоговое бремя на экономику, но злобное МВФ нам не разрешило...
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12.02.2023 21:47 Відповісти
8 пунктів... ніби не всі з них неє якимсь нелогічними, (але на хвилику). це зі слів Гетьнамацева, вони одні з основних... Де там "свиня", що МВФ не сподобалась, то може він і не озвучив, але мене вже викликають підозри оці:
-- "скасування на період воєнного стану рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, яка перероблятиметься на території України
-- звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями

А ще це, як на мене чиста схема!!!
-- звільнення від сплати ПДВ та мита імпорту обладнання для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності
Наскільки, я розумію, навчальні заклади, та міносвіти, самостійно не імпортує "засобів".. Тож звільнятимуть, певних підприємців, що за умов конкурсу повинні визначитись на поставки закладам освіти.. Хм.. Так але мито та пдв вже на етапі імпорту нараховується, а ще ж не відомо, що ці "певні групи товарів" підуть яким "споживачам...
Мутний тіпок, вірно МВФ йому недовіряє!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.02.2023 23:08 Відповісти
гетманцев - это то падло по инициативе которого GPS были установлены на все большие емкости ГСМ и потом кацапуры в первый же день нанесли удары по этим складам... агента сивковича и кацапни не осуждать надо, а арестовывать... но есть другой выход - если арестовать нельзя, но проблему надо решить - то надо обратиться к специально обученным людям и споить этого передаста... в усмерть...
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13.02.2023 07:17 Відповісти

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