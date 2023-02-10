Махінації з розкраданням майна через АРМА: Суд відпустив ексочільника "Сетам" під заставу у 13 мільйонів

Вищий антикорупційний суд 9 лютого обрав колишньому гендиректору ДП "Сетам" запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 13,4 млн грн. Його підозрюють у справі про махінації в АРМА на 485 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Зазначається, що прокурор не погоджується з указаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Як повідомлялося, ексгендиректор ДП "Сетам" Віктор Вишньов є підозрюваним у справі про махінації з арештованим майном, переданим в управління АРМА.

За даними слідства, злочинна група організувала розтрату арештованого майна шляхом передачі його в управління АРМА та подальшого продажу зацікавленим особам за заниженою вартістю через систему торгів "Сетам", якою у 2016-2019 роках керував Вишньов. За уточненими оцінками, завдана шкода внаслідок цієї схеми становила 485 млн грн.

У січні НАБУ оголосило у розшук Андрія Довбенка, якого слідство вважає організатором схеми. У грудні минулого року про підозру повідомили учаснику організованої ним групи – ексдиректору "СЕТАМ" Віктору Вишньову.

Ще двом учасникам ОЗГ – голові АРМА у 2016-2019 роках Антону Янчуку та начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА у 2018-2020 роках – повідомили про підозру у махінаціях з арештованим майном АРМА раніше.