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На кордоні України з Румунією відкрили новий автомобільний пункт пропуску

дяківці

У Чернівецькій області, на кордоні України та Румунії, 10 лютого офіційно відкрили новий автомобільний перехід "Дяківці – Раковець". Перша автівка вже перетнула кордон на виїзд з України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Відповідно до Угоди між урядами України та Румунії визначено цілодобовий режим роботи пункту пропуску для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного, сполучення.

На першому етапі пункт буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів і цистерн, а пізніше, залежно від створення необхідних інфраструктурних умов, і для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Запланована пропускна спроможність пункту на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, у тому числі 10 автобусів та 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів.

У пункті пропуску передбачено шість смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

Для здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дяківці" створено окремий структурний підрозділ прикордонників.

Як нагадали прикордонники, з 10 листопада минулого року на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус".

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