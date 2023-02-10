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ТЕС (671) електроенергія (4076) ДТЕК (1342)

ДТЕК повідомив про пошкодження чотирьох ТЕС унаслідок ворожих обстрілів

дтек

Унаслідок масованої ракетної атаки росіян 10 лютого були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, також поранення отримали двоє енергетиків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

Як додали в ДТЕК, упродовж вересня-лютого енергетичні підприємства компанії були атаковані 27 разів. Були поранені 28 енергетиків, 3 загинули.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ворожої атаки 10 лютого є влучання по об’єктах теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури у шести областях. Найскладніша ситуація спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

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