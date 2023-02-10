У Міненерго повідомили про ворожі влучання в об’єкти генерації та високовольтної інфраструктури в шести областях
Після чергової масованої ракетної та дронової атаки росіян на енергооб’єкти України 10 лютого є влучання по об’єктах генерації та високовольтної інфраструктури у шести областях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
"На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах", – зазначив він.
За словами міністра, найскладніша ситуація спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
Водночас, наголосив Галущенко, завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...