БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
678 відвідувачів онлайн
Новини
3 782 17
видобуток (1679) нафта (4616) росія (13627)

Росія оголосила про зменшення видобутку нафти у відповідь на обмеження цін

нефть

Росія у березні скоротить видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.

Про це повідомив віцепрем’єр РФ Алєксандр Новак, передає "Коммерсант".

"На сьогоднішній день ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, проте, як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів цінової стелі. У зв'язку з цим Росія у березні добровільно скоротить видобуток на 500 тис. барелів на добу", – наголосив він.

Читайте також: Доходи Росії від експорту нафти і газу обвалились у січні вдвічі, – Мінфін РФ

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Також санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюється на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

Із 5 лютого Європейський Союз спільно з країнами "Великої сімки" ухвалили додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А скважини будуть заливати бетоном така їх доля очікує.
показати весь коментар
10.02.2023 14:26
+6
Там проблема не в консервації, а в технологіях видобутку. Багато сведрловин не "фонтанують", а потребують застосування спеціальних технологій для отримання нафти (закачка газів, хімічних реагентів тощо). Якщо ти зупиняєш безперервний техпроцес - то відновити видобуток без вкладень, рівних початковим (і в грошаї/матеріалах, і в технологіях) - практично нереально.
показати весь коментар
10.02.2023 16:42
+5
упала цена, сократим добычу...конгениально...
показати весь коментар
10.02.2023 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скважини будуть заливати бетоном така їх доля очікує.
показати весь коментар
10.02.2023 14:26 Відповісти
Десь писали що кацапи не вміють консервувати..може підпалять, в них розуму вистачить
показати весь коментар
10.02.2023 15:48 Відповісти
Там проблема не в консервації, а в технологіях видобутку. Багато сведрловин не "фонтанують", а потребують застосування спеціальних технологій для отримання нафти (закачка газів, хімічних реагентів тощо). Якщо ти зупиняєш безперервний техпроцес - то відновити видобуток без вкладень, рівних початковим (і в грошаї/матеріалах, і в технологіях) - практично нереально.
показати весь коментар
10.02.2023 16:42 Відповісти
упала цена, сократим добычу...конгениально...
показати весь коментар
10.02.2023 15:26 Відповісти
це щоб на внутрішньому ринку кацапії бензин подорожчав і москалі компенсували ціну на нафту з власних карманов.
показати весь коментар
10.02.2023 20:52 Відповісти
Да, как бы, выхода нет. Сбыт падает. Единственный выбор - это попытаться сделать хорошую мину, попытаться показать, что это их собственный выбор...
показати весь коментар
12.02.2023 00:29 Відповісти
Дуже добра новина для всих видобувачів нафти - на планеті великі надлишки потужностей з видобутку. Ринкова доля засрашки - надовго перейде до більш адекватних та договороспроможних. Надовго, бо скорочення видобутку в засрашці - це зупинка свердловин назавжди - відновлення тільки через "буріння з нуля" (яке вони зараз самотужки не здатні робити).
показати весь коментар
10.02.2023 16:39 Відповісти
Ну то, что пи...рашке конец понятно. Но по ситуации с нефтью не совсем объяснимо. Добить могли бы арабы, увеличив добычу. А они, по не особо понятным причинам, дуют с кацапами в одну дудку и вместо отвоевывании рынка, просто поднимают цены.
показати весь коментар
10.02.2023 17:31 Відповісти
1. Араби зацікавлені у постійно високій ціні на нафту - в них сталий і прибутковий бізнес.
2. Нащо розпочинати цінову війну, якщо можна "просто почекати, пока засрашка себе закопає"?
3. Араби вже не ті, що були в 70ті, коли починали перше нафтове ембарго, на якому піднялася засрашка і нафтопроводи засрашки були побудовані. Вони стали значно багатіші, нерухомості стало значно більше, тепер їм не дуже подобається ідея "всьо до основанія, а затєм".

PS: я можу вигадати ще багато причин. Але тут важливо те, що засрашці кінць незалежно від позиції арабів. Бо вона закопує сама себе з вкрай доброю наполегливістю.
показати весь коментар
10.02.2023 17:41 Відповісти
Тут США мають домовитися з шейхами, як це робив розумний Рейган. А де росія буде мати дохід, якщо скоротить видобуток нафти?
показати весь коментар
12.02.2023 19:59 Відповісти
Ггггг. на зависть всем бабам отрежу себе куй. МногоходовОчка
показати весь коментар
10.02.2023 17:28 Відповісти
А зачем добывать то что некому продать?
показати весь коментар
10.02.2023 23:20 Відповісти
Руська баба з возу - кобилі легше.
показати весь коментар
11.02.2023 16:04 Відповісти
А ещё лучше будет, если все кацапы повыздыхают. И даже не буду извинятся за своё пожелание
показати весь коментар
11.02.2023 21:07 Відповісти
Правильно! Так их! Вообще надо остановить добычу нефти и газа! Надо показать кто тут главный! Залить бетоном все скважины, а буровые сдать в металолом!
показати весь коментар
12.02.2023 00:27 Відповісти
45 баксів взагалі-то.
показати весь коментар
12.02.2023 11:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 