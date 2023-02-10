Yahoo планує звільнити 20% співробітників

Американська інтернет-компанія Yahoo оголосила про плани звільнити понад 20% співробітників умежах масштабної реструктуризації свого підрозділу рекламних технологій.

Як передає Reuters, скорочення торкнуться майже 50% співробітників рекламних технологій Yahoo до кінця цього року, включаючи майже 1000 працівників цього тижня, повідомили в компанії.



Yahoo, яка належить приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management після викупу за $5 млрд у 2021 році, наголошує, що цей крок дозволить компанії звузити увагу та інвестиції на своєму рекламному бізнесі DSP.

Як зазначається, останнім часом великі технологічні компанії активно скорочують штат, готуючись до очікуваного спаду у світовій економіці. Так, понад 95 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили свої місця з початку 2023 року.

Як повідомлялося, найбільший у світі інтернет-аукціон eBay планує також скоротити глобальний штат приблизно на 4%, звільнивши близько 500 людей.