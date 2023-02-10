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газ (7792) Європа (570) ціни (3272)

Ціни на газ у Європі впали нижче $600 за тисячу кубометрів

газ,євросоюз

Спотова ціна газу в Європі вперше з кінця листопада минулого року опустилася нижче $600 за тисячу кубометрів. Це відбувається в очікуванні нової хвилі тепла.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, зниження ціни може стимулювати відновлення попиту на газ у промисловості. Саме через скорочення промислового попиту Європі вдалося досягти рівня зниження споживання.

Низькі ціни сприяють відтоку партій скрапленого газу до Азії. Запаси газу у приймальних терміналах Європи продовжують знижуватися. Їхній поточний рівень – мінімальний за останній рік.

Також зазначається, що "Оператор ГТС України" прийняв від російського "Газпрому" заявку на транзит на п'ятницю в обсязі 30,9 млн куб. м. Показник у четвер був аналогічним.

Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС країни – газовимірювальної станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявки не прийнято.

Поточний рівень запасів газу в Європі скоротився до 68,16% – це на 20 відсоткових пунктів вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Тепла погода у жовтні, листопаді та січні, а також заходи економії призвели до того, що на даний момент рівень резервів у ПСГ є максимальним за всю історію спостережень. Це посилює впевненість влади у благополучному проходженні зими.

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Зима закончилась, на следующей неделе до плюс 15. В марте цена на газ в Европе опустится ниже 500 долларов.

Цены на газ на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в пересчете на 1000 м³
10.02.2023 Пт 88,0 $, доставка и разжижжение максимум 400 долларов. В общем 500 это потолок, а реальная цена ниже 400
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10.02.2023 14:15 Відповісти
Я так розумію Європа вже замерзла
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10.02.2023 14:29 Відповісти
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11.02.2023 00:01 Відповісти
Штаты уже предлагают по 360дол. на долгий контракт так что цена нормальная нечему удивляться
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11.02.2023 00:51 Відповісти
вяликий геостратех опять всех переиграл! ))
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11.02.2023 23:27 Відповісти

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