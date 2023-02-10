"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через знеструмлення (оновлено)

Уранці під час ворожої ракетної атаки через знеструмлення окремих ділянок по Україні п’ять із 65 поїздів затримувалися на 5 хвилин і більше, ще три – на понад пів години. Пізніше в компанії повідомили про затримку 11 рейсів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Пересаджуємо пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою", – зазначали у повідомленні. Пізніше в компанії додали, що було пересаджено 450 пасажирів. затримка наразі становить 45 хвилин.

Після завершення повітряної тривоги "Укрзалізниця" повідомила, що відхилення поїздів від графіка незначне. Із 52 поїздів далекого сполучення 41 прямує за графіком.

Відстають наступні рейси:

№15/16 Ясіня – Харків (+1 год 29 хв);

№21/22 Трускавець – Харків (+1 год 13 хв);

№749/750 Відень – Київ (+1 год 8 хв);

№749/750 Ужгород – Київ (+1 год 8 хв);

№13/14 Солотвино – Київ (+55 хв);

№749/750 Київ – Відень (+35 хв);

№711/712 Київ – Краматорськ (+45 хв);

№191/192 Одеса – Краматорськ (+25 хв);

№91/92 Одеса – Харків (+17 хв);

№113/114 Львів – Харків (+15 хв);

№111/112 Київ – Ізюм (+12).

Також через знеструмлення дільниць є перебої в приміському сполученні в Харківській та Донецькій областях.

Водночас Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.