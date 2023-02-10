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Новини
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обшук (598) СБУ (1515) митниця (797) Державна митна служба (444) Офіс Генпрокурора (450)

Правоохоронці викрили масштабні зловживання на митниці, обшуки тривають у семи областях

сбу

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом генпрокурора 10 лютого проводять масштабну спецоперацію – тривають спільні обшуки по всій вертикалі Митної служби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що вже розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, зловмисники налагодили схеми "незаконного ухилення імпортерами від сплати податків та мінімізації митних платежів під час ввезення товарів на митну територію України і подальший випуск у вільний обіг".

"Це робилося, у тому числі шляхом підміни номенклатури (коду УКТЗЕД) товару, приховування його походження, реальної вартості", – йдеться у повідомленні.

Також викрили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 млрд грн. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів, наголосили в ДБР. 

"Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", – додали в СБУ.

Зазначається, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана детальніша інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

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Топ коментарі
+8
Тримають обшуки - триває шоу
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10.02.2023 11:06
+4
тривають обшуки бо видно неподілились з кимось!
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10.02.2023 10:03
+4
А чи СБУшники не забуде пошукати і в своїх офісах?
Адже це не секрет, що саме ця контора і кришувала митницю.
Конфлікт інтересів, блін, як не крути.
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10.02.2023 19:49
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тривають обшуки бо видно неподілились з кимось!
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10.02.2023 10:03 Відповісти
Тримають обшуки - триває шоу
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10.02.2023 11:06 Відповісти
По трекінгу бачу, що одна з моїх посилок з Аліекспресу з платами зарядки на пару баксів з 1 лютого стирчить на митниці без руху.
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10.02.2023 11:19 Відповісти
То, мабудь, і є головний контрабас..

Знову ІБД..в чому трабли?? Зробіть з майна митників конфіскант й віддайте військовим, що не в пригоді- реалізуйте через магази.

Митників - на розбір завалів. Тілтки починати з верхівки треба
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10.02.2023 11:29 Відповісти
а чо на розбір- в Бахмут на митницю . там зараз теж кордон іде ..
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10.02.2023 15:02 Відповісти
Лишний раз убеждаюсь, что Зеленский из народа
Народу ведь что нравится?
Чтобы крутые мужики приехали на крутых тачках
К крутым мужикам в крутые дома
И провели фотосессию
С баблом
Если повезет - с мужской обнаженкой
И народ доволен
А как там дальше - с баблом и обнаженкой
Какая разница?
Зеленский знает, что нужно народу
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10.02.2023 18:00 Відповісти
Відосики від офісу
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10.02.2023 18:05 Відповісти
А чи СБУшники не забуде пошукати і в своїх офісах?
Адже це не секрет, що саме ця контора і кришувала митницю.
Конфлікт інтересів, блін, як не крути.
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10.02.2023 19:49 Відповісти
Невеликої тями схема...За ініціативою надісланою згори ,штучно суттєво завищувати "законне" мито і пропонувати "мінімізувать" його на папері ,сплачуючи при цьому налом зменшену різницю....Замащєння митниці гарантує мовчання про співучасть.
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11.02.2023 01:51 Відповісти
Целесообразно ввести расстрелю Никаких компенсаций в бюджет. А сембю преступника "пускать по миру".И все!!!
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11.02.2023 05:48 Відповісти
show must go on
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11.02.2023 13:17 Відповісти

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