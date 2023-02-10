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Дніпропетровщина (241) Київ (4602) Київська область (275) електроенергія (4076) ДТЕК (1342)

Через загрозу ракетного удару в Києві та двох областях діють екстрені відключення світла

дтек

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Як наголосили в компанії, це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Раніше повідомлялося, що зранку 10 лютого ворог здійснив пуски близько 20 ракет у бік України. Наразі повітряна тривога оголошена по всій країні.

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