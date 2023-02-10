Netflix розгортає платний шеринг паролів ще в чотирьох країнах

Після випробувань у Південній Америці Netflix розгортає платний шеринг паролів у Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.

Користувачам з перелічених країн потрібно буде встановити основне місцеперебування, щоб мати безперешкодний доступ до Netflix удома, пише LIGA.net із посиланням на повідомленні компанії.

Для того, аби ділитися акаунтом з друзями та рідними, користувачеві доведеться підписатися на стандартний або преміум-тариф і сплатити комісію ($8 у Канаді та Новій Зеландії, 4 євро в Португалії та 6 євро в Іспанії) за кількість до двох додаткових користувачів поза домом.

Netflix також дозволяє перетворити профіль на новий обліковий запис. Компанія обіцяє налаштувати платний обмін на основі відгуків і продовжити розгортання програми протягом найближчих місяців.

У Netflix вважають, що спільне використання облікових записів шкодить прибутку компанії. Понад 100 мільйонів домогосподарств, які мають спільні облікові записи, впливають на здатність Netflix інвестувати у новий контент, стверджує директор з продуктів Ченгі Лонг.