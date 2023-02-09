БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
628 відвідувачів онлайн
Новини
1 205 1
Київ (4602) перейменування (47)

У Києві перейменували ще 31 вулицю, зокрема проспект та площу Перемоги. ПЕРЕЛІК

украина

У Києві перейменували ще 31 міський об’єкт, назви яких були пов’язані з РФ та її сателітами.

Такі рішення щодо перейменувань підтримала більшість депутатів Київради.

"Київ поступово позбувається російської колоніальної культури. На карті столиці немає місця топонімам, які возвеличують державу-агресора, її радянське та імперське минуле. [...] Зокрема, ми приймаємо рішення про повернення історичних назв вулицям, провулкам, площам, узвозам та проспектам, назви яких у минулому столітті були змінені радянською владою", – наголосив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Так, у столиці перейменовано низку міських об’єктів.

Голосіївський район:

  • вулиця Адмірала Ушакова – вулиця Багринова (повернуто історичну назву);
  • вулиця Олега Кошового – вулиця Горяна (повернуто історичну назву);
  • вулиця Полковника Затєвахіна – вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);
  • провулок Бурмистенка – провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);
  • вулиця Полковника Потєхіна – вулиця Виставкова (повернуто історичну назву).

Шевченківський район:

  • вулиця Павла Пестеля – вулиця Скомороська;
  • узвіз Герцена – узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);
  • вулиця Трудова – вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);
  • площа Перемоги – площа Галицька (повернуто історичну назву);
  • вулиця Петрівська – вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);
  • вулиця Маршала Рибалка – вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);
  • вулиці Василя Дончука – вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Тропініна вулиця – Якубенківська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Багговутівська – вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);
  • проспект Перемоги – проспект Берестейський (повернуто історичну назву);
  • провулок Брест-Литовський – провулок Берестейський;
  • вулиця Григорія Андрющенка – вулиця Казармена (повернуто історичну назву).

Деснянський район:

  • вулиця Олександра Даля – вулиця Лейбніца.

Солом’янський район:

  • вулиця Кудряшова – вулиця Мокра (повернуто історичну назву);
  • вулиця Леваневського – вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Полковника Шутова – вулиця Грушецька (назва історичної місцевості);
  • вулиця Гаврилюка – вулиця Ярова (повернуто історичну назву).

Святошинський район:

  • Брест-Литовське шосе – Берестейське шосе.

Подільський район:

  • провулок Красноводський – провулок Голубиний (повернуто історичну назву);
  • вулиця Олексія Терьохіна – вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву);
  • провулок Академіка Зелінського – провулок Покровський (повернуто історичну назву).

Оболонський район:

  • провулок Попова – провулок Червиновський (повернуто історичну назву).

Печерський район:

  • провулок Мічуріна – провулок Болсуновський (повернуто історичну назву);
  • вулиця Немировича-Данченка – вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Мічуріна – вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Григорія Царика – провулок Іподромний (повернуто історичну назву).

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Площу Перемоги можна було б і залишити. Рано чи пізно буде дуже актуальна назва
показати весь коментар
09.02.2023 22:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 