Українська компанія французької групи Renault виплатить дивіденди на 290 мільйонів

АТ "Рено Україна", 100% "донька" французької Renault, у період з 24 лютого по 8 серпня поточного року виплатить дивіденди у розмірі 290,34 млн грн.

Як повідомила компанія у системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), таке рішення її акціонер Renault s.a.s ухвалив 8 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні не вказано, за підсумками діяльності за який період будуть виплачені дивіденди, та не наводяться показники діяльності у 2022 році.

Також у системі НКЦПФР відсутній фінансовий звіт компанії за 2021 рік.

Згідно з останніми оприлюдненими даними, у 2020 році, коли марка була лідером на українському ринку нових легкових та легких комерційних авто, чистий прибуток "Рено Україна" становив 188,57 млн грн, а чистий дохід зріс на 6,2% – до 6,62 млрд грн. За підсумками 2019 року компанія декларувала 346,3 млн грн прибутку.

Читайте також: Renault оцінив збитки через вихід з Росії у 2,3 мільярди євро

Марка Renault кілька років лідирувала у продажах автомобілів в Україні, але в 2021 році поступилася лідерством Toyota, зайнявши другий рядок рейтингу і, за даними Auto-Consulting, майже 13% ринку нових легкових авто з продажем 13,45 тис. автомобілів.

У 2022 році марка втримала другу позицію на ринку, але її частка знизилася до 10% (загалом ринок легкових авто за воєнний рік скоротився на 61,3% –до 40,08 тис. од.).

Компанія-імпортер "Рено Україна" заснована у 2005 році як дочірнє підприємство французької "Рено САС", що входить до групи Renault. Дилерська мережа компанії станом на середину 2021 року налічувала 39 центрів.