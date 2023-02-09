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завод (714) приватизація (1323) спирт (220) ФДМУ (1352)

Фонд держмайна планує завершити розпродаж державних спиртзаводів до кінця року

спирт

Фонд державного майна України цього року планує повністю завершити приватизацію підприємств спиртової галузі, для чого проведе онлайн-аукціони із продажу 26 спиртзаводів по всій країні.

Як зазначили в Фонді держмайна, до запуску приватизації спиртзаводів Україна витрачала близько 200 млн грн на утримання збиткових заводів щорічно. Ще більшою проблемою було тіньове виробництво, яке становило 55% в 2019 році.

У листопаді 2020 році Фонд держмайна вперше продав спиртзавод на приватизаційному аукціоні – Немирівський спиртзавод за 55 млн грн. Його придбала "ЛВН Лімітед", більш відома за торговою маркою Nemiroff.

"За 2,5 роки відбулося вже 39 аукціонів – це принесло в бюджет понад 2 млрд грн. Більше того, приватизація дозволила залучити приватні інвестиції у сферу та скоротити тіньове виробництво", – повідомили у Фонді.

Там зазначили, що в купівлі спиртзаводів зацікавлені не лише виробники алкоголю: участь в аукціонах приймають також фармацевтичні компанії, виробники автомобільного пального та агрокомпанії, які зацікавлені в переробці власної продукції.

Так, в аукціонах з приватизації спиртзаводів взяли участь 133 підприємці, а стартова ціна виросла у 2,4 раза.

"Попереду ми плануємо приватизувати ще 26 спиртзаводів. Цього року плануємо завершити приватизацію спиртзаводів та залучити додаткові кошти на підтримку Сил Оборони", – резюмували в Фонді.

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