Україна завершила будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Румунією

Завершено реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією "Дяківці - Раковець", він почне працювати вже незабаром.

Як повідомляє Адміністрація Державної прикордонної служби України, на першому етапі пункт пропуску буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів і цистерн, а пізніше і для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Згідно з угодою між урядами України та Румунії, згодом пункт зможе працювати цілодобово для пішохідного та автомобільного (включно з автобусами) сполучення

Запланована пропускна спроможність пункту на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів.

У пункті пропуску передбачено 6 смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

"Для здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дяківці" створено окремий структурний підрозділ прикордонників. Персонал відділення пройшов відповідну підготовку та готовий здійснювати прикордонний контроль громадян та транспортних засобів", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, Європейський Союз виділиляв фінансування для реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на українсько-румунському кордоні. Реконструкцію цих пунктів пропуску спочатку планувалося завершити до кінця 2020 року, на ці цілі у держбюджеті на 2020 рік було передбачено 488 млн грн.

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області почав роботу з 10 листопада минулого року.