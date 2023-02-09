Влада Кривого Рогу купить автобуси на 125 мільйонів через дефіцит електроенергії

Комунальне підприємство "Міський тролейбус" (Кривий Ріг) має намір купити 10 великих повністю низькопідлогових автобусів на очікувану суму 125 млн грн.

За даними у системі "Прозорро", тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах (з особливостями) приймаються до 16 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Автобуси потрібно передати замовнику до 20 грудня 2023 року. Умовами тендеру передбачено передоплату у розмірі 30%. Джерело фінансування закупівлі – кошти міського бюджету відповідно до рішення виконкому міськради від 6 січня 2023 року про виділення коштів із резервного фонду Криворізької міської територіальної громади.

Згідно з технічними умовами, автобус виробництва не раніше 2022 року має відповідати екологічному стандарту Euro 5.

Довжина автобуса має становити не менше 11,9 м, він повинен мати троє дверей, пасажиромісткість не менше 62 осіб (у тому числі 26 місць з урахуванням пріоритетних категорій).

Учасник торгів повинен надати довідку про виконання у повному обсязі аналогічного договору, у якому він виступає продавцем/постачальником. Він також зобов'язаний надати довідку про локалізацію виробництва (у 2023 році – не менше 15%).

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Замовник торгів наголошує, що необхідність закупівлі автобусів великої місткості продиктована насамперед зменшенням перевезень пасажирів електротранспортом через необхідність економії електроенергії через наслідки атак російських агресорів на енергосистему України.

Крім того, придбання автобусів дозволить місту оперативно реагувати на ситуацію у місті та створить резерв машин великої пасажиромісткості для забезпечення евакуації населення у безпечне місце.