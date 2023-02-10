Світові футбольні клуби в січні витратили рекордні $1,6 мільярда на трансфери

У січні 2023 року світові футбольні клуби сумарно витратили понад $1,5 млрд на трансфери гравців.

Згідно зі звітом Міжнародної федерації футболу (ФІФА), у січні в чоловічому футболі було здійснено 4 387 міжнародних трансферів. Це рекордний показник із моменту запуску системи моніторингу трансферів у 2010 році, пише Інтерфакс-Україна.

Загальні витрати клубів на трансферні збори також встановили новий рекорд: у січні було витрачено $1,57 млрд, що приблизно на $230 млн більше, ніж у попередньому рекордному січневому вікні в 2018 році.

Лідерами є англійські клуби, які витратили $898,6 млн, що становить 57,3% від загальних витрат у січні у всьому світі, за ними зі значним відривом іде Франція ($131,9 млн).