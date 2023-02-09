ДБР затримало на хабарі старшого слідчого Бюро економічної безпеки, – нардеп

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі старшого детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"За моєю інформацією сьогодні слідчі ДБР затримали старшого детектива Територіального управління БЕБ у Києві та Киівській області (Грабчака Олександра Анатолійовича) під час отримання хабаря у розмірі $1500 за невтручання у роботу грального закладу у Києві", – написав депутат.

"Є інформація що хочуть якось "зам’яти" цю історію або видати за самоочищення внутрішньою безпекою БЕБ", – додав Железняк.

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Як повідомлялося, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що народні депутати пропонують ліквідувати або реформувати створене менше ніж півтора роки тому Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Коментуючи роботу БЕБ найближчим часом Арахамія зауважив, що "по-хорошому, треба провести новий конкурс та переатестацію персоналу".

Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.

У листопаді того ж року Кабмін прийняв розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки". Кадрове доукомплектування БЕБ досі не завершено, хоча співробітники нового органу вже періодично стають фігурантами корупційних справ. При цьому на роботу в новий орган перейшла частина колишніх працівників податкової міліції.