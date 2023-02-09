Іран модифікує дрони для завдання максимальної шкоди інфраструктурним об’єктам в Україні, – CNN

Іран модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Як пише CNN із посиланням на розслідування, нерозірвана боєголовка іранського безпілотника Shahed-131, знайденого на півдні України в Одеській області в жовтні 2022 року, була досліджена минулого місяця британською організацією Conflict Armament Research разом із українськими військовими.

Склад боєголовки допомагає пояснити, чому наступ Росії на українську енергетичну інфраструктуру протягом останніх кількох місяців виявився таким ефективним.

Аналітики групи вважають, що боєголовки, довжина яких трохи менше двох футів, були поспішно модифіковані погано підігнаними шарами з десятків дрібних металевих фрагментів, які при ударі розлітаються по великому радіусу. Окрім осколків, по колу боєголовки є ще 18 менших "зарядів", які, розплавлені вибуховою хвилею, можуть пробивати броню та створювати ефект вибуху "на 360 градусів".

Накопичення цих елементів по суті максимізує здатність боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонт.

Водночас, зазначається, що боєголовки, націлені на бойові засоби, такі як танки або артилерійські знаряддя, можуть бути сконструйовані по-іншому, із фронтальним зарядом, який використовується для більш концентрованих цілей. Однак боєголовка, досліджена CAR, має ефект радіального заряду, що може призвести до більшої площі ураження.

Як раніше повідомляв CNN, було виявлено, що дрони іранського виробництва, які розгортаються в Україні, містять значну кількість американських і західних компонентів, що змусило адміністрацію президента США Джо Байдена розслідувати, як американські технології потрапляють у зброю.

Вивчення боєголовки Shahed-131, компоненти якої ніколи раніше не оприлюднювалися, допомогло аналітикам краще зрозуміти, як Іран виробляв свої безпілотники.

"Було багато припущень, що, можливо, ця вибухівка була дуже грубою, дешевою та простою. Але дивлячись на боєголовку, стає зрозуміло, що було докладено багато уваги, щоб переконатися, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі", – сказано в дослідженні CAR.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Росія та Іран домовилися про будівництво нового заводу в Росії, який міг би виготовляти щонайменше 6 тис. безпілотників іранської розробки для війни в Україні.

Виробництво безпілотників є частиною угоди між Росією та Москвою на $1 мільярд, стверджують джерела видання. У її рамках Москва надала Ірану для вивчення зброю, захоплену на полі бою в Україні.

Пізніше Іран заперечив інформацію про будівництво заводу в Росії.