У Раді створять офіс для адаптації законодавства України до європейського, – Стефанчук

У Верховній Раді планують створити спеціальний офіс щодо адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив у ефірі національного телемарафону, пише Інтерфакс-Україна.

"Виконання рекомендацій Європейської Комісії (для збереження Україною статусу кандидата у члени ЄС, – ред.) – це лише перший етап нашого шляху до Європейського Союзу, до повноцінного членства в ЄС. Після цього ми очікуємо на відкриття повноцінних переговорів щодо нашого членства в Європейському Союзі. За результатами цих переговорів Україна отримає низку напрямків, за якими ми маємо удосконалити наше законодавство, але навіть не чекаючи цього рішення про переговори щодо повноцінного членства, парламент уже починає працювати: ми створюємо парламентський офіс, який займатиметься питаннями наближення законодавства України до (законодавства, – ред.) Європейського Союзу", – сказав спікер парламенту.

Водночас він поінформував, що Рада також підписала меморандуми "з великою кількістю парламентів Європейського Союзу, які допомагатимуть наближати законодавство України до законодавства Європейського Союзу".

Стефанчук також зазначив, що Рада продовжить втілювати реформи, оскільки вони необхідні передусім для українського народу.

Тому, за його словами, парламентарі працюють на випередження, а отримавши дорожню карту руху України до ЄС після відкриття переговорів про повноцінне членство, почнуть виконувати "ці конкретні 35 напрямків".

"Але я думаю, що парламент цей процес гальмувати не буде: ми йтимемо так само швидко та якісно, як і до цього", – наголосив спікер Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переконаний, що є всі передумови, аби цьогоріч вийти на початок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.