Суд Кіпру заборонив Argentem Creek Partners продавати зерновий термінал GNT Group в Одеському порту

Окружний суд міста Нікосія (Кіпр) 7 лютого 2023 року видав наказ, який забороняє кредитору Argentem Creek Partners (ACP) та його агенту Madison Pacific Trust Ltd (Гонконг) здійснювати дії, направлені на заволодіння, обтяження чи продаж зернового терміналу в Одеському морському торговельному порту, який належить GNT Group Володимира Науменка та Сергія Грози.

Як зазначається у пресрелізі GNT Group, звернення акціонерів до кіпрського суду було вимушеним, оскільки агресивні дії кредиторів щодо компанії створювали загрози роботі "зернового коридору".

"На щастя для України, яка виконує ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, наказ кіпрського суду значно ускладнює можливості ACP по знищенню українського бізнесу. Зараз відвантаження зернових в Одеському порту йде під контролем фахівців GNT Group – ACP не здійснює цю діяльність", – зазначається в пресрелізі.

Раніше власники GNT Group заявили, що кредитори намагаються знецінити їх бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні.

6 лютого стало відомо, що ACP ініціює справу про банкрутство компанії Olimpex Coupe International ("Олімпекс Купе Інтернейшнл"), яка здійснює оперативне керування роботою зернового терміналу. Тобто, кредитор під час війни та в розпал роботи "зернового коридору" вирішив банкротити зерновий термінал.

Нагадаємо, GNT Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на суму $75 млн 2019 році під заставу корпоративних прав компанії, вартість яких в рази перевищувала цей кредит. Через війну з росією їх погашення було ускладнено. Але з початком роботи "зернового коридору" з’явились можливості розрахунків по кредитам. GNT Group неодноразово заявляла про свою готовність погасити заборгованість будь-яким цивілізованим способом. Кредитор категорично відмовляється йти на переговори з GNT Group. Натомість ACP ініціював примусове стягнення боргу з елементами рейдерського захоплення компанії.

GNT наголошує, що кредитори перейшли до примусового стягнення лише тоді, коли термінал став цінним активом. За шість місяців роботи "зернового коридору" через термінал компанії було перевалено близько 1,5 млн тонн аграрної продукції.

Для недопущення блокування роботи зернового терміналу GNT Group оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів та судів, які ініційовані ACP.