До матеріальної відповідальності минулого року притягли 497 осіб із ЗСУ та Міноборони, – Резніков

621 посадова особа з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони була притягнута до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року.

"Із них до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи", – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він додав, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною – нульова толерантність до будь яких порушень. Усі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність", – підкреслив Резніков.

Раніше Резніков заявляв, що в Міноборони перезавантажать роботу управління з питань запобігання і виявлення корупції та сформують громадський антикорупційний механізм.