British American Tobacco планує продати бізнес у Росії до кінця року

Один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції – компанія British American Tobacco plc (BAT) – зберігає плани піти з російського ринку, проте передача бізнесу місцевому партнеру може затягнутися.

Про це виконавчий директор компанії заявив під час спілкування з інвесторами, повідомляє Financial Times.

За його словами, BAT все ще перебуває на стадії "попередніх обговорень" можливості завершити продаж свого бізнесу у РФ в 2023 році, однак не може гарантувати, що ці строки не затягнуться.

"Оскільки у мене немає кришталевої кулі, я не можу бути категоричним у цьому, але мета справді полягає в тому, щоб зробити це... Ми хочемо вийти у 2023 році", – сказав голова компанії.

Боулз запевнив інвесторів, що виробник сигарет "працює якомога швидше, щоб передати бізнес відповідно до міжнародних і місцевих законів".

Він уточнив, що наразі тривають переговори про продаж бізнесу з "місцевим консорціумом дистриб’юторів зі спільним управлінням" – російською групою компаній SNS, яка працює з BAT з 1993 року. За його словами, мета цих переговорів – домовитися про завершення передачі бізнесу вже у 2023 році.

У 2021 році на частку Росії та Білорусі припадало 3,1% доходів групи BAT і 2,4% скоригованого прибутку. Компанія також планує вийти з Білорусі.

Водночас керівник BAT відмовився повідомити, чи планує компанія включити положення про зворотний викуп свого російського бізнесу у разі закінчення війни, як це зробила данська пивоварня Carlsberg.

"Це речі, про які ми не можемо говорити, тому що ми навіть не завершили угоду", – сказав Боулз.

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Як повідомлялося, British American Tobacco plc (BAT) оголосила про рішення піти з російського ринку ще у березні 2022 року.

Наразі серед найбільших тютюнових корпорацій з Росії пішла тільки Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, продавши свій бізнес у цій країні за 463 мільйони фунтів стерлінгі.