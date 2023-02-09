"Укртатнафта" сплатила 530 мільйонів податкового боргу колишніх менеджерів

Нове керівництво ПАТ "Укртатнафта" сплатило до державного бюджету 531 млн грн акцизного податку в рамках кримінального провадження про несплату податків попереднім керівництвом.

Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), нове керівництво компанії спрямувало ці кошти до держбюджету після звернення правоохоронців.

За даними слідства, раніше "Укртатнафта" виробляла та реалізовувала пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча такий податок закладався у ціну для споживачів.

Як уточнили у пресцентрі СБУ, заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 млн грн.

За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору "Укртатнафти".

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Як повідомлялося, правоохоронці розслідують факти привласнення та розтрати паливо-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 40 млрд грн колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Умежах кримінальних проваджень правоохоронці досліджують 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

В рамках цього розслідування СБУ провела обшуки у олігарха Ігоря Коломойського, який контролював менеджмент обох компаній.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану.