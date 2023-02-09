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інфляція (681) ціни (3272) Держстат (1415)

Інфляція у січні прискорилась, за місяць ціни зросли на 0,8%, – Держстат

продукты,цены

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2023 року прискорилось до 0,8% за місяць, порівняно із 0,7% у грудні та листопаді минулого року.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), водночас у річному вимірі інфляція за підсумками січня сповільнилась до 26% порівняно із 26,6% за підсумками грудня та всього минулого року.

Базова інфляція у січні 2023 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 0,7%, порівняно із січнем минулого року – 23,3%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у січні зросли на 1,4%. Найбільше (на 6,4% та 4,4%) подорожчали овочі та фрукти. На 2–0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири, соняшникову олію.

При цьому на 3,3–0,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,5%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень – на 2,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2%. Водночас на 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% Держстат пояснює зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, за підсумками 2022 року ціни зросли на 26,6%.

Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

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Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз так взагалі все зашибісь.
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09.02.2023 17:11 Відповісти
Продукти замовляю на дом, як тільки сервіси доставок з'явились (так менше грошей витрачається на всіляку фігню), так дуже показово, якщо ото до 2019 то пакетів 5-6 було, то зараз на ту ж суму 2-3 пакети. І це звичайне їдло, повсякденне.

Не знаю, як вони інфляцію рахують твк кострубато. Он зараз комуналку піднімут, вона за собою ціни на все потягне.
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10.02.2023 09:51 Відповісти
Вони знущаються над нами,як їм заманеться.Яйця лежать вже усохшие їх більшисть населення не має змоги купити.Жінка купила десяток на олів"є,почала їх варити,а вони плавають,не тонуть.Вони були пусті,висохли на прилавку.Дішли вже сукі до того,що цибулю нам продають майже по 50 грн.Ворують тварюки міліардами і все їм мало,мало..Скотиняки.
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10.02.2023 06:10 Відповісти
Так це факт,вчора був в атб торішня цибуля 49,85 коштує.Нічого не вдієш банк друкує гривню яка не підкріплена економічним зростанням тому інфляція може навіть до тризначених цифр вирости ,шкода тих людей які ледь животіють на мінімалку.
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10.02.2023 14:35 Відповісти
Потрібно переходити на євро
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10.02.2023 14:28 Відповісти

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