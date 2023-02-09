Інфляція у січні прискорилась, за місяць ціни зросли на 0,8%, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у січні 2023 року прискорилось до 0,8% за місяць, порівняно із 0,7% у грудні та листопаді минулого року.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), водночас у річному вимірі інфляція за підсумками січня сповільнилась до 26% порівняно із 26,6% за підсумками грудня та всього минулого року.

Базова інфляція у січні 2023 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 0,7%, порівняно із січнем минулого року – 23,3%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у січні зросли на 1,4%. Найбільше (на 6,4% та 4,4%) подорожчали овочі та фрукти. На 2–0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири, соняшникову олію.

При цьому на 3,3–0,2% подешевшали продукти переробки зернових, рис, сало, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,5%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 5,1%, зокрема, одяг – на 5,9%, взуття – на 4,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 2,5% та послуг лікарень – на 2,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% через здешевлення палива та мастил на 2%. Водночас на 3,2% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Подорожчання послуг освіти на 1,1% Держстат пояснює зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 11,2%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, за підсумками 2022 року ціни зросли на 26,6%.

Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.