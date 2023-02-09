Через "Дію" придбали вже більше 350 тисяч військових облігацій, – Мінцифри

Через застосунок "Дія" придбали вже понад 350 тис. військових облігацій на майже 350 млн грн для державного бюджету.

Кожна гривня з облігації йде на заробітну плату військовим, лікарям, вчителям та зміцнення економіки країни, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Держава має стабільно працювати, поки наші захисники і захисники готуються до звільнення тимчасово окупованих територій", – зазначив він.

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія".

Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає.

Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".